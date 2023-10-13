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Лекарственные препараты, используемые для лечения глаукомы

Медикаментозное лечение

Доза/Частота

Механизм действия на глаз

Примечания

Аналоги простагландинов (местнодействующие)

Биматопрост

1 капля перед сном

Увеличивает увеосклеральный отток, а не изменяет обычный (трабекулоканаликулярный) отток

Повышает пигментацию радужной оболочки и кожи

Возможное прогрессирование увеита

Вытяжение и утолщение ресниц

Боли в мышцах, суставах и спине

Сыпь

Латанопрост

1 капля перед сном

Тафлупрост

1 капля перед сном

Травопрост

1 капля перед сном

Бета-адреноблокаторы (местнодействующие)

Тимолол

1 капля один или два раза в день

Уменьшает продукцию жидкости; не влияет на размер зрачка

Системные побочные эффекты (например, бронхоспазм, депрессия, усталость, спутанность сознания, эректильная дисфункция, потеря волос, брадикардия)

Могут развиться незаметно, особенно у стареющих пациентов или больных с другими процессами

Бетаксолол

1 капля один-два раза в день*

Картеолол

1 капля один или два раза в день

Левобетаксолол

1 капля два раза в день*

Левобунолол

1 капля один или два раза в день

Метипранолол

1 капля один или два раза в день

Ингибиторы карбоангидразы (пероральные или внутривенно)

Ацетазоламид

125-250 мг перорально 4 раза в день (или 500 мг перорально 2 раза в день, применяя капсулы пролонгированого действия) или разовая доза - 500 мг внутривенно для быстрого снижения

Уменьшить продукцию жидкости

Используется в качестве дополнительной терапии

Вызывает усталость, изменение вкуса, анорексию, депрессию, парестезии, нарушения электролитного баланса, образование камней в почках и патологические изменение крови

Возможна тошнота, диарея, потеря веса

Метазоламид

25–50 мг перорально два или три раза в день

Ингибиторы карбоангидразы (местнодействующие)

Бринзоламид

1 капля два-три раза в день

Уменьшить продукцию жидкости

Низкий риск системных побочных эффектов, но может вызвать неприятный вкус во рту и/или сыпь

Дорзоламид

1 капля два-три раза в день

Ингибитор Rho-киназы

Нетарсудил

1 капля перед сном

Увеличивает обычный отток влаги

Могут развиться гиперемия конъюнктивы (покраснение), вортикозная кератопатия, субконъюнктивальные петехиальные кровоизлияния

Миотические, прямого действия (холинергические агонисты; местнодействующие)†

Карбахол

1 капля два-три раза в день

Вызывает миоз, повышает отток жидкости

Менее эффективен в качестве монотерапии, чем бета-блокаторы

Предполагается потребность в применении более высоких доз у пациентов с темно-пигментированными зрачками

Затрудняет адаптацию к темноте

Пилокарпин

1 капля два-четыре раза в день

Миотические, непрямого действия (местные ингибиторы холинэстеразы)†

Эхотиофат йодид (в РФ не зарегстрирован)

1 капля один или два раза в день

Вызывает миоз, повышает отток жидкости

Пролонгированного действия: необратимое ингибирование; могут вызвать катаракту и отслойку сетчатки; следует избегать при закрытоугольной глаукоме из-за сильного миоза; затрудняет адаптацию к темноте

Системные эффекты (например, потливость, головная боль, тремор, избыточная продукция слюны, понос, боль в животе, тошнота) более вероятны, чем при применении миотиков прямого действия

Может все еще быть препаратом выбором для пациентов с псевдофакией

Осмотические диуретики (пероральные, внутривенно)‡

Глицерин

1-1,5 г/кг массы тела перорально (можно повторить через 8-12 часов)

Вызывает повышение осмолярности сыворотки крови, что выводит жидкость из глаза

Используется при острой закрытоугольной глаукоме

Есть побочные системные эффекты

Изредка может быть причиной церебрального кровотечения и острой декомпенсированной сердечной недостаточности

Не эффективно у пациентов со средней до тяжелой формами почечной недостаточности

Маннитол

0,5-2,0 г/кг массы тела внутривенно в течение 30-45 минут (можно повторить через 8-12 часов)

Альфа2-селективные адренергические агонисты (местнодействующие)

Апраклонидин

1 капля два-три раза в день

Уменьшает продукцию жидкости; может увеличить увеосклеральный отток; может привести к мидриазу

У апраклонидина высокий показатель аллергических реакций и тахифилаксии; меньше у бримонидина, который может вызвать сухость во рту и противопоказан детям < 2 лет

Системные эффекты (например, гипертония, тахикардия) реже, чем при применении неселективных агонистов

Бримонидин

1 капля два-три раза в день§‡

* Бета-1-селективный.

† Миотики используются редко.

‡ Только при острых состояниях.

§ Более альфа2-селективный, чем апраклонидин.

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