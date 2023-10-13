Лекарственные препараты, используемые для лечения глаукомы
Медикаментозное лечение
Доза/Частота
Механизм действия на глаз
Примечания
Аналоги простагландинов (местнодействующие)
Биматопрост
1 капля перед сном
Увеличивает увеосклеральный отток, а не изменяет обычный (трабекулоканаликулярный) отток
Повышает пигментацию радужной оболочки и кожи
Возможное прогрессирование увеита
Вытяжение и утолщение ресниц
Боли в мышцах, суставах и спине
Сыпь
Латанопрост
1 капля перед сном
Тафлупрост
1 капля перед сном
Травопрост
1 капля перед сном
Бета-адреноблокаторы (местнодействующие)
Тимолол
1 капля один или два раза в день
Уменьшает продукцию жидкости; не влияет на размер зрачка
Системные побочные эффекты (например, бронхоспазм, депрессия, усталость, спутанность сознания, эректильная дисфункция, потеря волос, брадикардия)
Могут развиться незаметно, особенно у стареющих пациентов или больных с другими процессами
Бетаксолол
1 капля один-два раза в день*
Картеолол
1 капля один или два раза в день
Левобетаксолол
1 капля два раза в день*
Левобунолол
1 капля один или два раза в день
Метипранолол
1 капля один или два раза в день
Ингибиторы карбоангидразы (пероральные или внутривенно)
Ацетазоламид
125-250 мг перорально 4 раза в день (или 500 мг перорально 2 раза в день, применяя капсулы пролонгированого действия) или разовая доза - 500 мг внутривенно для быстрого снижения
Уменьшить продукцию жидкости
Используется в качестве дополнительной терапии
Вызывает усталость, изменение вкуса, анорексию, депрессию, парестезии, нарушения электролитного баланса, образование камней в почках и патологические изменение крови
Возможна тошнота, диарея, потеря веса
Метазоламид
25–50 мг перорально два или три раза в день
Ингибиторы карбоангидразы (местнодействующие)
Бринзоламид
1 капля два-три раза в день
Уменьшить продукцию жидкости
Низкий риск системных побочных эффектов, но может вызвать неприятный вкус во рту и/или сыпь
Дорзоламид
1 капля два-три раза в день
Ингибитор Rho-киназы
Нетарсудил
1 капля перед сном
Увеличивает обычный отток влаги
Могут развиться гиперемия конъюнктивы (покраснение), вортикозная кератопатия, субконъюнктивальные петехиальные кровоизлияния
Миотические, прямого действия (холинергические агонисты; местнодействующие)†
Карбахол
1 капля два-три раза в день
Вызывает миоз, повышает отток жидкости
Менее эффективен в качестве монотерапии, чем бета-блокаторы
Предполагается потребность в применении более высоких доз у пациентов с темно-пигментированными зрачками
Затрудняет адаптацию к темноте
Пилокарпин
1 капля два-четыре раза в день
Миотические, непрямого действия (местные ингибиторы холинэстеразы)†
Эхотиофат йодид (в РФ не зарегстрирован)
1 капля один или два раза в день
Вызывает миоз, повышает отток жидкости
Пролонгированного действия: необратимое ингибирование; могут вызвать катаракту и отслойку сетчатки; следует избегать при закрытоугольной глаукоме из-за сильного миоза; затрудняет адаптацию к темноте
Системные эффекты (например, потливость, головная боль, тремор, избыточная продукция слюны, понос, боль в животе, тошнота) более вероятны, чем при применении миотиков прямого действия
Может все еще быть препаратом выбором для пациентов с псевдофакией
Осмотические диуретики (пероральные, внутривенно)‡
Глицерин
1-1,5 г/кг массы тела перорально (можно повторить через 8-12 часов)
Вызывает повышение осмолярности сыворотки крови, что выводит жидкость из глаза
Используется при острой закрытоугольной глаукоме
Есть побочные системные эффекты
Изредка может быть причиной церебрального кровотечения и острой декомпенсированной сердечной недостаточности
Не эффективно у пациентов со средней до тяжелой формами почечной недостаточности
Маннитол
0,5-2,0 г/кг массы тела внутривенно в течение 30-45 минут (можно повторить через 8-12 часов)
Альфа2-селективные адренергические агонисты (местнодействующие)
Апраклонидин
1 капля два-три раза в день
Уменьшает продукцию жидкости; может увеличить увеосклеральный отток; может привести к мидриазу
У апраклонидина высокий показатель аллергических реакций и тахифилаксии; меньше у бримонидина, который может вызвать сухость во рту и противопоказан детям < 2 лет
Системные эффекты (например, гипертония, тахикардия) реже, чем при применении неселективных агонистов
Бримонидин
1 капля два-три раза в день§‡
* Бета-1-селективный.
† Миотики используются редко.
‡ Только при острых состояниях.
§ Более альфа2-селективный, чем апраклонидин.