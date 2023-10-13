Лекарственные препараты, используемые для возбужденных или агрессивных пациентов
Медикаментозное лечение
Примечания
Нейролептики
Арипипразол
У пациентов, принимающих препараты, снижающие (карбамазепин) или повышающие (флуоксетин, пароксетин) уровень арипипразола в плазме крови, следует контролировать реакцию на препарат.
Галоперидол
Галоперидол обычно требуется только в том случае, если был поставлен диагноз психоза. Он способен стимулировать интоксикационные свойства некоторых медикаментов (например, при комбинации с фенилциклидином) и приводить к дистонии.
Можно использовать жидкий концентрат, который имеет быструю абсорбцию, если пациент может принимать препарат перорально.
Препарат не вызывает угнетение дыхательного центра.
Оланзапин
Некоторые доктора назначают препарат внутривенно в дозе 5 мг.
Зипрасидон
Может потребоваться мониторинг ЭКГ.
Следует избегать комбинации с карбамазепином и кетоконазолом.
Бензодиазепины
Лоразепам
Предпочтительно внутривенно введение, так как в/м инъекция достаточно болезненна.
Возможно угнетение дыхательного центра.
Мидазолам
Предпочтительно внутривенно введение, так как в/м инъекция достаточно болезненна.
Возможно угнетение дыхательного центра.