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Лекарственные препараты, используемые для возбужденных или агрессивных пациентов

Медикаментозное лечение

Примечания

Нейролептики

Арипипразол

У пациентов, принимающих препараты, снижающие (карбамазепин) или повышающие (флуоксетин, пароксетин) уровень арипипразола в плазме крови, следует контролировать реакцию на препарат.

Галоперидол

Галоперидол обычно требуется только в том случае, если был поставлен диагноз психоза. Он способен стимулировать интоксикационные свойства некоторых медикаментов (например, при комбинации с фенилциклидином) и приводить к дистонии.

Можно использовать жидкий концентрат, который имеет быструю абсорбцию, если пациент может принимать препарат перорально.

Препарат не вызывает угнетение дыхательного центра.

Оланзапин

Некоторые доктора назначают препарат внутривенно в дозе 5 мг.

Зипрасидон

Может потребоваться мониторинг ЭКГ.

Следует избегать комбинации с карбамазепином и кетоконазолом.

Бензодиазепины

Лоразепам

Предпочтительно внутривенно введение, так как в/м инъекция достаточно болезненна.

Возможно угнетение дыхательного центра.

Мидазолам

Предпочтительно внутривенно введение, так как в/м инъекция достаточно болезненна.

Возможно угнетение дыхательного центра.

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