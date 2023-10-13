*Сульфасалазин обычно назначается в виде таблеток с оболочкой растворяющейся в кишечнике. † Во время повышения дозировки азатиоприна контролируется общий развёрнутый анализ крови и уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови. ‡ Эти препараты относятся к биологическим болезнь-модифицирующим антиревматическим препаратам (БМАРП). § Эти препараты являются целевыми синтетическими БМАРП.