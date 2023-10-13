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Лекарственные препараты для лечения ревматоидного артрита

Медикаментозное лечение

Побочные действия

Стандартные синтетические болезнь-модифицирующие антиревматические препараты (БМАРП)

Гидроксихлорохин

Дерматит, может быть фоточувствительным

В редких случаях - миопатия или кардиомиопатия

Помутнение роговицы (как правило, обратимое)

Редко – необратимая дегенерация сетчатки

Лефлуномид

Кожные реакции

Нарушение функции печени

Алопеция

Диарея

Периферическую нейропатию

Тератогенность

Метотрексат

Фиброз печени (связанный с дозой, часто обратимый)

Тошнота

Недомогание

Подавление функции костного мозга

Стоматит

Изредка пневмонит

Тератогенность, абортивный эффект

Сульфасалазин*

Подавление функции костного мозга

Желудочная симптоматика

Нейтропения (обычно в начале лечения)

Гемолиз

Гепатит

Обратимая олигоспермия

Глюкокортикоиды, внутрисуставные инъекции

Метилпреднизолона ацетат

Триамцинолона ацетонид

Триамцинолона гексацетонид

Редко инфекция в месте инъекции

Локальная гипопигментация или атрофия кожи

Кортикостероиды, системно

Преднизон

Преднизолон

При длительном применении:

  • Увеличение веса

  • Сахарный диабет

  • Артериальная гипертензия

  • Остеопороз, остеонекроз

  • Катаракта

  • Кандидоз

Генно-инженерные биологические препараты

Абатацепт

Легочная токсичность

Предрасположенность к инфекции

Головная боль

Инфекция верхних дыхательных путей

Боль в горле

Тошнота

Ритуксимаб

Во время введения:

  • Небольшой зуд в месте инъекции

  • Высыпания

  • Боль в спине

  • Гипертензия или гипотензия

  • Лихорадка

После введения:

Ингибиторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) ‡

Тоцилизумаб

Сарилумаб

Потенциальный риск инфекций (особенно оппортунистических)

Нейтропения

Тромбоцитопения

Желудочно-кишечная перфорация

Анафилаксия

Повышение уровня трансаминазы

Дислипидемия (особенно повышение уровня липопротеинов низкой плотности [ЛПНП])

Ингибитор рецептора интерлейкина-1 (ИЛ-1)‡

Анакинра

Реакции в месте инъекции

Риск инфицирования

Нейтропения

Ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа‡

Адалимумаб

Цертолизумаб пегол

Этанерцепт

Голимумаб

Инфликсимаб

Потенциальный риск реактивации латентной инфекции (в частности, туберкулеза, гепатита В и грибковых инфекций)

Немеланомный рак кожи

Антинуклеарные антитела с/без клинически выраженной системной красной волчанки (СКВ)

Демиелинизирующие неврологические заболевания

Усиление сердечной недостаточности

Ингибиторы янус-киназы (JAK)

Барицитиниб

Тофацитиниб

Упадацитиниб

Риск инфекции, в частности, реактивации вируса ветряной оспы

Немеланомный рак кожи

Гиперхолестеринемия

Венозная тромбоэмболия

Серьёзные нежелательные сердечно-сосудистые события

Рак легкого

*Сульфасалазин обычно назначается в виде таблеток с оболочкой растворяющейся в кишечнике.

† Во время повышения дозировки азатиоприна контролируется общий развёрнутый анализ крови и уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови.

‡ Эти препараты относятся к биологическим болезнь-модифицирующим антиревматическим препаратам (БМАРП).

§ Эти препараты являются целевыми синтетическими БМАРП.

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