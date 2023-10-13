Лекарственные препараты для лечения ревматоидного артрита
Медикаментозное лечение
Побочные действия
Стандартные синтетические болезнь-модифицирующие антиревматические препараты (БМАРП)
Гидроксихлорохин
Дерматит, может быть фоточувствительным
В редких случаях - миопатия или кардиомиопатия
Помутнение роговицы (как правило, обратимое)
Редко – необратимая дегенерация сетчатки
Лефлуномид
Кожные реакции
Нарушение функции печени
Алопеция
Диарея
Периферическую нейропатию
Тератогенность
Метотрексат
Фиброз печени (связанный с дозой, часто обратимый)
Тошнота
Недомогание
Подавление функции костного мозга
Стоматит
Изредка пневмонит
Тератогенность, абортивный эффект
Сульфасалазин*
Подавление функции костного мозга
Желудочная симптоматика
Нейтропения (обычно в начале лечения)
Гемолиз
Гепатит
Обратимая олигоспермия
Глюкокортикоиды, внутрисуставные инъекции
Метилпреднизолона ацетат
Триамцинолона ацетонид
Триамцинолона гексацетонид
Редко инфекция в месте инъекции
Локальная гипопигментация или атрофия кожи
Кортикостероиды, системно
Преднизон
Преднизолон
При длительном применении:
Генно-инженерные биологические препараты
Абатацепт
Легочная токсичность
Предрасположенность к инфекции
Головная боль
Инфекция верхних дыхательных путей
Боль в горле
Тошнота
Ритуксимаб
Во время введения:
После введения:
Ингибиторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) ‡
Тоцилизумаб
Сарилумаб
Потенциальный риск инфекций (особенно оппортунистических)
Нейтропения
Тромбоцитопения
Желудочно-кишечная перфорация
Анафилаксия
Повышение уровня трансаминазы
Дислипидемия (особенно повышение уровня липопротеинов низкой плотности [ЛПНП])
Ингибитор рецептора интерлейкина-1 (ИЛ-1)‡
Анакинра
Реакции в месте инъекции
Риск инфицирования
Нейтропения
Ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа‡
Адалимумаб
Цертолизумаб пегол
Этанерцепт
Голимумаб
Инфликсимаб
Потенциальный риск реактивации латентной инфекции (в частности, туберкулеза, гепатита В и грибковых инфекций)
Немеланомный рак кожи
Антинуклеарные антитела с/без клинически выраженной системной красной волчанки (СКВ)
Демиелинизирующие неврологические заболевания
Усиление сердечной недостаточности
Ингибиторы янус-киназы (JAK)
Барицитиниб
Тофацитиниб
Упадацитиниб
Риск инфекции, в частности, реактивации вируса ветряной оспы
Немеланомный рак кожи
Гиперхолестеринемия
Венозная тромбоэмболия
Серьёзные нежелательные сердечно-сосудистые события
Рак легкого
*Сульфасалазин обычно назначается в виде таблеток с оболочкой растворяющейся в кишечнике.
† Во время повышения дозировки азатиоприна контролируется общий развёрнутый анализ крови и уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови.
‡ Эти препараты относятся к биологическим болезнь-модифицирующим антиревматическим препаратам (БМАРП).
§ Эти препараты являются целевыми синтетическими БМАРП.