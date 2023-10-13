Лекарственные препараты для лечения недержания
Медицинские препараты
Механизмы
Примечания
Несостоятельность выходного отдела мочевого пузыря при стрессовом недержании
Дулоксетин
Ингибитор обратного захвата серотонина и норэпинефрина центрального действия
Дулоксетин повышает тонус поперечно-полосатой мускулатуры мочевого сфинктера.
Кажется, что препарат эффективен, но опыт его применения ограничен.
Имипрамин
Трициклический антидепрессант с антихолинергическими и альфа-адреномиметическими свойствами
Имипрамин эффективен для лечения никтурии и недержания смешанного генеза, вызванного гиперактивностью детрузора и несостоятельностью выходного отверстия мочевого пузыря.
Приемлемо использовать в качестве временной вспомогательной терапии для уменьшения энуреза у детей в возрасте ≥ 6 лет.
Псевдоэфедрин
Воздействие альфа-агонистов
Псевдоэфедрин стимулирует сокращения гладкой мускулатуры уретры.
Побочные эффекты включают бессонницу, тревожность и задержку мочи у мужчин.
Этот препарат не рекомендуется к приему людям с сердечной патологией, гипертонией, глаукомой, сахарным диабетом, гипертиреозом или доброкачественной гиперплазией простаты.
Обструкция выходного отверстия мочевого пузыря у мужчин с императивным позывом или недержанием вследствие переполнения мочевого пузыря
Алфузозин
Блокада альфа-адренорецепторов
У мужчин альфа-адреноблокаторы уменьшают симптомы обструкции выходного отверстия мочевого пузыря, могут уменьшать остаточный объем мочи и резистентность выходного отверстия, и могут повышать скорость потока мочи. Эффект достигается в течение нескольких дней или недель.
Побочные эффекты: гипотония, усталость, астения, головокружение.
Доксазозин
Празозин
Силодозин
Тамсулозин
Теразозин
Дутастерид
Ингибирование 5-альфа-редуктазы
Дутастерид и финастерид способствуют уменьшению размера простаты и симптомов обструкции, устраняют необходимость в трансуретральной резекции простаты при размере > 50 г.
Побочные эффекты минимальны и проявляются сексуальной дисфункцией (например, сниженное либидо, эректильная дисфункция).
Финастерид
Тадалафил
Не установлено
Тадалафил также применяется для лечения эректильной дисфункции.
По возможности, эти препараты не должны назначаться пациентам, принимающим нитраты или альфа-адреноблокаторы.
Гиперактивность детрузора при императивных позывах к мочеиспусканию или недержания мочи при напряжении*
Дарифенацин
Антихолинергические эффекты, селективный антагонист М3-мускариновых рецепторов
M3 антагонисты мускариновых рецепторов
Побочные эффекты такие же, как при применении оксибутинина, но из-за селективного воздействия на мочевой пузырь, могут быть менее выражены.
Дицикломин
Расслабление гладкой мускулатуры, антихолинергический (антимускариновый) эффект
Дицикломин полноценно не изучен.
Фезотеродин
Антихолинергические эффекты, селективный агонист M3-мускариновых рецепторов
У этого пролекарства тот же активный метаболит, что и у толтеродина.
Доза препарата не должна превышать 4 мг 1 раз в день у пациентов с нарушением функции почек.
Побочные эффекты такие же, как при применении оксибутинина.
Флавоксат
Расслабление гладкой мускулатуры, антихолинергический (антимускариновый) эффект
Флавоксат обычно неэффективен.
Побочные эффекты включают тошноту, рвоту, сухость во рту и помутнение зрения.
Побочные эффекты выражены умеренно при дозировках до 1200 мг/день.
Гиосциамин
Антихолинергические эффекты
Гиосциамин как следует не исследован.
Имипрамин
Трициклический антидепрессант с антихолинергическими и альфа-адреномиметическими свойствами
Имипрамин эффективен для лечения никтурии и недержания смешанного генеза, вызванного гиперактивностью детрузора и несостоятельностью выходного отверстия мочевого пузыря.
Мирабегрон
Агонист бета-3-адренергических рецепторов
Мирабегрон используется для лечения гиперактивного мочевого пузыря (императивные позывы на фоне недержания или без него, обычно с учащенным мочеиспусканием).
Может повышать артериального давления.
Vibegron
Агонист бета-3-адренергических рецепторов
Вибегрон используется для лечения гиперактивного мочевого пузыря (императивные позывы на фоне недержания или без него, обычно с учащенным мочеиспусканием).
Если развивается задержка мочи, следует прекратить прием вибегрона.
Онаботулинумтоксин А (препарат ботулотоксина)
Блокада нервно-мышечной передачи, путем связывания с рецепторами нервных окончаний и ингибирования высвобождения ацетилхолина
Онаботулинумтоксин А вводят во время цистоскопии.
Он используется для лечения взрослых с гиперреактивным мочевым пузырем или нейрогенным императивным недержанием мочи, если лечение холинолитическими средствами неэффективно или плохо переносится пациентами.
Оксибутинин
Расслабление гладкой мускулатуры: антихолинергический, неселективный антимускариновый и местный анестетический эффекты
Оксибутинин - наиболее эффективный препарат, используемый для лечения гиперактивности детрузора, связанной с императивными позывами к мочеиспусканию или недержанием мочи при напряжении.
Эффективность может увеличиваться с течением времени.
Побочные эффекты включают антихолинергические эффекты (например, сухость во рту, запор), что может влиять на приверженность лечению и усугубление недержания.
Побочные эффекты менее выражены при применении лекарственных форм продленного действия и трансдермальных форм.
Пропантелин
Антихолинергические эффекты
Пропантелин в основном заменяют на более новые лекарственные препараты, с меньшим количеством побочных эффектов.
Этот препарат необходимо принимать натощак.
Солифенацин
Антихолинергические эффекты, селективный антагонист M1- и M3-мускариновых рецепторов
Побочные эффекты такие же, как при применении оксибутинина, но из-за селективного воздействия на мочевой пузырь, могут быть менее выражены.
Толтеродин
Антихолинергические эффекты, селективный агонист M3-мускариновых рецепторов
Эффективность и побочные эффекты как у оксибутинина, но опыт длительного применения ограничен.
Поскольку препарат является селективным антагонистом M3 мускариновых рецепторов, побочные эффекты у него менее выражены, чем у оксибутинина.
Уменьшение дозы необходимо для пациентов с тяжелым поражением почек.
Троспиум
Антихолинергические эффекты
Побочные эффекты такие же, как при применении оксибутинина.
Уменьшение дозы необходимо для пациентов с тяжелым поражением почек.
Гипоактивность детрузора на фоне недержания мочи при переполнении мочевого пузыря
Бетанехол
Холинергические эффекты
Бетанехол обычно неэффективен.
Побочные эффекты включают гиперемию, тахикардию, абдоминальные спазмы и плохое самочувствие.
*Другие хирургические вмешательства на простате редко вызывают постоянное недержание.