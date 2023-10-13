Лекарственные препараты для лечения гиперцианотических приступов
Медикаментозное лечение
Способ введения
Начальная доза
Максимальная доза
Эсмолол
Внутривенно
100–500 мкг/кг в течение 1 минуты
С последующим введением путем инфузии 25–100 мкг/кг/минуту
500 мкг/кг/минуту
Морфин
Внутривенно, внутримышечно или подкожно
0,1 мг/кг
0,1 мг/кг
Фенилэфрин
Внутривенно
По необходимости 5–20 мкг/кг каждые 10–15 минут
С последующей инфузией по 0,1-0,5 мкг/кг/минуту
Максимальная болюсная доза 500 мкг
Максимальная скорость инфузии составляет 5 мкг/кг/минуту
Пропранолол
Внутривенно
0,015–0,02 мг/кг, с титрованием до эффективной дозы
0,1–0,2 мг/кг