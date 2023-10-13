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Лекарственные препараты для лечения гиперцианотических приступов

Медикаментозное лечение

Способ введения

Начальная доза

Максимальная доза

Эсмолол

Внутривенно

100–500 мкг/кг в течение 1 минуты

С последующим введением путем инфузии 25–100 мкг/кг/минуту

500 мкг/кг/минуту

Морфин

Внутривенно, внутримышечно или подкожно

0,1 мг/кг

0,1 мг/кг

Фенилэфрин

Внутривенно

По необходимости 5–20 мкг/кг каждые 10–15 минут

С последующей инфузией по 0,1-0,5 мкг/кг/минуту

Максимальная болюсная доза 500 мкг

Максимальная скорость инфузии составляет 5 мкг/кг/минуту

Пропранолол

Внутривенно

0,015–0,02 мг/кг, с титрованием до эффективной дозы

0,1–0,2 мг/кг

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