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Лекарственные препараты для лечения акне

Медикаментозное лечение

Побочные действия

Примечания

Местные антибактериальные средства

Пероксид бензоила 2,5%, 5% и 10% в форме геля, лосьона или средства для умывания

сухость кожи;

Возможно отбеливание одежды и волос

Аллергические реакции (редко)

Комедонолитический и антибактериальный препарат с очень низким риском развития резистентности

Следует использовать у всех пациентов при хорошей переносимости

Отдают предпочтение препарату в форме геля

Пероксид бензоила/клиндамицин в форме геля

сухость кожи;

Возможно отбеливание одежды и волос

Аллергические реакции (редко)

Один комбинированный препарат, упомянутый в Руководстве по лечению юношеских угрей от 2024 года от Американской академии дерматологии

Пероксид бензоила/эритромицин в форме геля

сухость кожи;

Возможно отбеливание одежды и волос

Аллергические реакции (редко)

Некоторые формы должны храниться в холодильнике

Клиндамицин в форме геля 1%, раствора или крема

Диарея (редко)

Следует избегать использования у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

Дапсон в форме 5% и 7,5% геля

При применении в комбинации с пероксидом бензоила возникает обратимая иктеричность (желтушность) кожи

Очень редкие причины, вызываюшие метгемоглобинемию.

Эритромицин от 1,5% до 2% (различные растворители)

Местное раздражение (редко)

Хорошо переносится, но часто развивается бактериальная резистентность

Миноциклиновая пена 4%

Раздражение, сухость кожи, покраснение

Пропеллент в составе пены легковоспламеняющийся. Избегайте огня/пламени и курения сразу после нанесения.

Местные комедонолитические и отшелушивающие средства

Адапален 0,1% в формах геля, крема, лосьона; 0,3% в форме геля

Незначительное покраснение, жжение и повышенная чувствительность к солнечным лучам

Также эффективен, как третиноин, но менее раздражающий

Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема

Азелаиновая кислота 20% в форме крема

Возможно осветление кожи

Минимально раздражающий

Может использоваться самостоятельно или с третиноином;

Следует использовать с осторожностью у людей с темной кожей из-за эффекта осветления кожи

Гликолевая кислота 5-10%

Жжение

Легкое раздражение

Безрецептурный препарат в виде крема, лосьона или раствора; однако больше не используется в качестве вспомогательной терапии

Тазаротен 0,05% или 0,1% в форме крема или геля

Раздражение кожи

Повышенная чувствительности к солнечным лучам

После начала применения тазаротена от очевидного ухудшения акне до возможного улучшения должно пройти от 3 до 4 недель

Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема

Следует избегать использования во время беременности

Третиноин 0,025%, 0,05% и 0,1% в форме крема; 0,05% в форме лосьона; 0,01%, 0,025% и 0,1% в форме геля

Раздражение кожи (с сухостью, эритемой и шелушением)

Повышенная чувствительности к солнечным лучам

Начинать лечение нужно препаратами низкой концентрации (например, 0,025% кремом), если это неэффективно, то концентрацию следует увеличить; если возникнет раздражение, концентрацию и/или частоту использования нужно уменьшить

После начала применения третиноина от очевидного ухудшения акне до возможного улучшения должно пройти от 3 до 4 недель

Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема

Следует избегать использования во время беременности

Трифаротен 0,005%-ный крем

Сухость, эритема и шелушение кожи

Повышенная чувствительности к солнечным лучам

Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема

Пероральные антибиотики

Азитромицин

Расстройство желудка

Частое развитие бактериальной резистентности

Доксициклин

Повышенная чувствительности к солнечным лучам

Хороший препарат первой линии в плане эффективности и стоимости

Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема

Эритромицин

Расстройство желудка

Частое развитие бактериальной резистентности

Миноциклин

Головная боль

Головокружение

Депигментация кожи

Иногда обсуждалось применение более эффективных антибиотиков, но целесообразность этого не доказана и их использование может быть дорогостоящим (6)

Sarecycline

Аналогично другим тетрациклиновым препаратам

Узкий спектр активности в отношении акне-специфических бактерий

Тетрациклин

Повышенная чувствительности к солнечным лучам

Недорогой и безопасный, но необходимо принимать натощак

Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема

Сульфаметоксазол/триметоприм, ко-тримоксазол

Редкие побочные реакции на лекарства

Развитие бактериальной резистентности

Оральные ретиноиды

Изотретиноин

Может быть нанесен вред развивающемуся плоду (противопоказан во время беременности)

Возможное влияние на клетки крови, печень и уровни жиров (триглицеридов и холестерина)

Сухие глаза, потрескавшиеся губы, сухость слизистых оболочек;

Боль или скованность в крупных суставах и в области поясницы при приеме высоких доз

Связь с депрессией, суицидальными мыслями, попытками самоубийства и (редко) завершенным суицидом

Неясна связь с возникновением или ухудшением воспалительного заболевания кишечника (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит)

Для сексуально активных женщин необходимо провести тест на беременность перед началом терапии изотретиноином и ежемесячно в течение применения препарата, и, как дополнение, использование 2-х форм контрацепции или полового воздержания, начиная за 1 месяца до начала приема препарата, продолжая во время применения и в течение 1 месяца после отмены препарата;

Необходим периодический контроль общего анализа крови, проведение функциональных проб печени, определение уровня глюкозы натощак и липидного профиля

Антиандрогены

Класкотерон 1%-й крем

Покраснение, шелушение или сухость кожи, зуд

Для лечения акне у пациентов в возрасте 12 лет и старше

Комбинированные (эстроген + прогестин) оральные контрацептивы

Артериальная гипертензия, тромбоэмболические осложнения

Увеличение веса

Тошнота

Прорывное кровотечение

Головная боль

При лечении акне у женщин

Спиронолактон

Головокружение

учащённое мочеиспускание

Болезненность молочных желез

Тошнота

При лечении акне у женщин

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