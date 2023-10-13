Лекарственные препараты для лечения акне
Медикаментозное лечение
Побочные действия
Примечания
Местные антибактериальные средства
Пероксид бензоила 2,5%, 5% и 10% в форме геля, лосьона или средства для умывания
сухость кожи;
Возможно отбеливание одежды и волос
Аллергические реакции (редко)
Комедонолитический и антибактериальный препарат с очень низким риском развития резистентности
Следует использовать у всех пациентов при хорошей переносимости
Отдают предпочтение препарату в форме геля
Пероксид бензоила/клиндамицин в форме геля
сухость кожи;
Возможно отбеливание одежды и волос
Аллергические реакции (редко)
Один комбинированный препарат, упомянутый в Руководстве по лечению юношеских угрей от 2024 года от Американской академии дерматологии
Пероксид бензоила/эритромицин в форме геля
сухость кожи;
Возможно отбеливание одежды и волос
Аллергические реакции (редко)
Некоторые формы должны храниться в холодильнике
Клиндамицин в форме геля 1%, раствора или крема
Диарея (редко)
Следует избегать использования у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника
Дапсон в форме 5% и 7,5% геля
При применении в комбинации с пероксидом бензоила возникает обратимая иктеричность (желтушность) кожи
Очень редкие причины, вызываюшие метгемоглобинемию.
Эритромицин от 1,5% до 2% (различные растворители)
Местное раздражение (редко)
Хорошо переносится, но часто развивается бактериальная резистентность
Миноциклиновая пена 4%
Раздражение, сухость кожи, покраснение
Пропеллент в составе пены легковоспламеняющийся. Избегайте огня/пламени и курения сразу после нанесения.
Местные комедонолитические и отшелушивающие средства
Адапален 0,1% в формах геля, крема, лосьона; 0,3% в форме геля
Незначительное покраснение, жжение и повышенная чувствительность к солнечным лучам
Также эффективен, как третиноин, но менее раздражающий
Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема
Азелаиновая кислота 20% в форме крема
Возможно осветление кожи
Минимально раздражающий
Может использоваться самостоятельно или с третиноином;
Следует использовать с осторожностью у людей с темной кожей из-за эффекта осветления кожи
Гликолевая кислота 5-10%
Жжение
Легкое раздражение
Безрецептурный препарат в виде крема, лосьона или раствора; однако больше не используется в качестве вспомогательной терапии
Тазаротен 0,05% или 0,1% в форме крема или геля
Раздражение кожи
Повышенная чувствительности к солнечным лучам
После начала применения тазаротена от очевидного ухудшения акне до возможного улучшения должно пройти от 3 до 4 недель
Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема
Следует избегать использования во время беременности
Третиноин 0,025%, 0,05% и 0,1% в форме крема; 0,05% в форме лосьона; 0,01%, 0,025% и 0,1% в форме геля
Раздражение кожи (с сухостью, эритемой и шелушением)
Повышенная чувствительности к солнечным лучам
Начинать лечение нужно препаратами низкой концентрации (например, 0,025% кремом), если это неэффективно, то концентрацию следует увеличить; если возникнет раздражение, концентрацию и/или частоту использования нужно уменьшить
После начала применения третиноина от очевидного ухудшения акне до возможного улучшения должно пройти от 3 до 4 недель
Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема
Следует избегать использования во время беременности
Трифаротен 0,005%-ный крем
Сухость, эритема и шелушение кожи
Повышенная чувствительности к солнечным лучам
Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема
Пероральные антибиотики
Азитромицин
Расстройство желудка
Частое развитие бактериальной резистентности
Доксициклин
Повышенная чувствительности к солнечным лучам
Хороший препарат первой линии в плане эффективности и стоимости
Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема
Эритромицин
Расстройство желудка
Частое развитие бактериальной резистентности
Миноциклин
Головная боль
Головокружение
Депигментация кожи
Иногда обсуждалось применение более эффективных антибиотиков, но целесообразность этого не доказана и их использование может быть дорогостоящим (6)
Sarecycline
Аналогично другим тетрациклиновым препаратам
Узкий спектр активности в отношении акне-специфических бактерий
Тетрациклин
Повышенная чувствительности к солнечным лучам
Недорогой и безопасный, но необходимо принимать натощак
Требуется использование защитной одежды и солнцезащитного крема
Сульфаметоксазол/триметоприм, ко-тримоксазол
Редкие побочные реакции на лекарства
Развитие бактериальной резистентности
Оральные ретиноиды
Изотретиноин
Может быть нанесен вред развивающемуся плоду (противопоказан во время беременности)
Возможное влияние на клетки крови, печень и уровни жиров (триглицеридов и холестерина)
Сухие глаза, потрескавшиеся губы, сухость слизистых оболочек;
Боль или скованность в крупных суставах и в области поясницы при приеме высоких доз
Связь с депрессией, суицидальными мыслями, попытками самоубийства и (редко) завершенным суицидом
Неясна связь с возникновением или ухудшением воспалительного заболевания кишечника (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит)
Для сексуально активных женщин необходимо провести тест на беременность перед началом терапии изотретиноином и ежемесячно в течение применения препарата, и, как дополнение, использование 2-х форм контрацепции или полового воздержания, начиная за 1 месяца до начала приема препарата, продолжая во время применения и в течение 1 месяца после отмены препарата;
Необходим периодический контроль общего анализа крови, проведение функциональных проб печени, определение уровня глюкозы натощак и липидного профиля
Антиандрогены
Класкотерон 1%-й крем
Покраснение, шелушение или сухость кожи, зуд
Для лечения акне у пациентов в возрасте 12 лет и старше
Комбинированные (эстроген + прогестин) оральные контрацептивы
Артериальная гипертензия, тромбоэмболические осложнения
Увеличение веса
Тошнота
Прорывное кровотечение
Головная боль
При лечении акне у женщин
Спиронолактон
Головокружение
учащённое мочеиспускание
Болезненность молочных желез
Тошнота
При лечении акне у женщин