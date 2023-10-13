Лекарственные препараты, вызывающие образование кристаллов
Лекарственный препарат
Описание формы кристаллов
Ацикловир
Игольчатые, со свойством двойного лучепреломления
Могут быть свободными или захваченными лейкоцитами
Ампициллин
Игольчатый
Лучше всего видимы под поляризованным светом
Индинавир
Звездчатые или отдельные игольчатые кристаллы
Лучше всего видимы под поляризованным светом
Сульфаниламиды
Игольчатые или веерообразные; могут быть сгруппированы
Лучше всего видимы под поляризованным светом