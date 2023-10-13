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Лекарственная терапия обострений астмы*, †

Лекарственный препарат

Лекарственная форма

Дозировка у детей

Дозировка у взрослых

Примечания

Системные бета-2 агонисты

Адреналин

Раствор для инъекций: 1 мг/мл (1:1000)

0,01 мл/кг/доза подкожно (максимум 0,4-0,5 мл каждые 20 минут 3 дозы или каждые 4 часа при необходимости)

0,2-0,5 мг подкожно каждые 20 минут (максимум 3 дозы) или каждые 2 часа при необходимости

Подкожное введение не является более эффективным по сравнению с ингаляционным, однако может иметь больше нежелательных явлений.

Применение у взрослых неоднозначно и противопоказано пациентам с тяжелой сердено-сосудистой патологией.

Тербуталин

Раствор для инъекций: 1 мг/мл

< 12 лет: 0,005-0,01 мг/кг каждые 20 мин до 3 доз; возможно повторение через 2 – 6 ч по мере необходимости

12 лет: так же, как для взрослых

0,25 мг подкожно однократно

Можно повторить через 15-30 минут (максимум 0,5 мг в течение 4 часов)

Бета-2-агонисты короткого действия

Альбутерол

ГФА: 90мкг/вдох

Так же, как для взрослых

4–10 впрыскиваний каждые 20 минут (в целом 3 дозы), затем до 6–10 доз каждые 1–2 часа.

Дозируемый аэрозольный ингалятор так же эффективен, как раствор для небулайзера, если пациент умеет обращаться с ингалятором.

Раствор для небулайзера: 5 мг/мл и 0,63, 1,25 и 2,5 мг/3 мл

0,15 мг/кг (минимум 2,5 мг) каждые 20 минут, 3 дозы, затем 0,15-0,3 мг/кг до 10 мг каждые 1-4 часа при необходимости

Альтернативно: 0,5 мг/кг/час непрерывной ингаляции

2,5-5 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем 2,5-10 мг каждые 1-4 часа при необходимости

Альтернативно: 10 – 15 мг/ч непрерывной ингаляции является также эффективным, но это увеличивает частоту побочных эффектов.

Левалбутерол

ГФА: 90мкг/вдох

Так же, как для взрослых

4-8 вдохов каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 1-4 часа при необходимости

Левалбутерол - это R-изомер альбутерола.

0,63 мг соответствует 1,25 мг рацемического альбутерола.

Левалбутерол может иметь меньше нежелательных явлений, чем альбутерол.

Раствор для небулайзера: 0,63 и 1,25 мг/3 мл

0,075 мг/кг (минимум 1,25 мг) каждые 20 минут, 3 дозы, затем 0,075-0,15 мг/кг до 5 мг каждые 1-4 часа при необходимости

В качестве альтернативы, 0,25 мг/кг/час непрерывного распыления

1,25–2 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем 1,25–5 мг каждые 1–4 часа при необходимости

В качестве альтернативы, 5-7,5 мг/час непрерывной ингаляции

Антихолинергические препараты

Ипратропия бромид

Раствор для небулайзера: 500 мкг/2,5 мл (0,02%)

0,25-0,5 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости

0,5 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости

Ипратропий следует использовать в сочетании с бета-2-агонистами, он не применяется в качестве терапии 1-й линии

Можно смешать в одном небулайзере с альбутеролом.

При использовании дозируемого аэрозольного ингалятора доза препарата низкая; ее применение при обострениях не изучено.

Комбинированные препараты

Ипратропия бромид и альбутерол

Ультрамелкодисперсные аэрозольные ингаляторы:

20 мкг ипратропия и 100 мкг альбутерола/впрыскивание

Так же, как для взрослых

1 вдох каждые 30 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости

Ипратропия бромид пролонгирует эффект альбутерола.

Раствор для небулайзера: 0,5 мг ипратропия бромида и 2,5 мг альбутерола во флаконе 3 мл

1,5 мл каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости

3 мл каждые 30 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости

Мометазон и формотерол

HFA: 100 мкг или 200 мкг мометазона и 5 мкг формотерола; 50 мкг мометазона и 5 мкг формотерола для детей < 12 лет

< 6 лет: Не рекомендуется в качестве купирующей терапии

≥ 6 лет: 2 ингаляционных дозы по требованию; максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 8 ингаляционных доз (36 мкг) для детей и 12 ингаляционных доз для взрослых

2 впрыскивания 2 раза в день и по мере необходимости

Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 12 ингаляционных доз (54 мкг)

Будесонид и формотерол

ГФА: 80 или 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола

6– 11 years: Budesonide 80 mcg/formoterol 4.5 mcg 1–2 puffs as needed; may repeat up to a maximum total daily maintenance and rescue dose of 8 puffs/day (36 mcg of formoterol) 6–11 лет: будесонид 80 мкг/формотерол 4,5 мкг 1–2 ингаляции по требованию; можно повторять до достижения максимальной суточной дозы базисной терапии и терапии по требованию 8 ингаляций в день (36 мкг формотерола)

12 лет: 2 ингаляционных дозы по требованию; максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 8 ингаляционных доз (36 мкг)

2 впрыскивания вдвое больше необходимого

Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 12 ингаляционных доз (54 мкг)

Системные кортикостероиды

Метилпреднизолон

Таблетки: 2, 4, 8, 16 и 32 мг

Стационарно: 1 мг/кг каждые 6 часов в течение 48 часов, затем 0,5-1,0 мг/кг 2 раза в день (максимум 60 мг/день) до тех пор, пока ПСВ не достигнет 70% от должной или лучшего значения для данного пациента

Амбулаторно: 0,5–1,0 мг/кг 2 раза в день (максимум 60 мг в день в течение 3–5 дней)

При стационарном лечении: 40-60 мг каждые 6 часов или каждые 8 часов в течение 48 часов, затем 60-80 мг/день до тех пор, пока ПСВ не достигнет 70% от должного или лучшего значения для данного пациента

Амбулаторно: 40–60 мг в одной или 2 отдельных дозах в течение 5–7 дней

Внутривенный путь введения не имеет преимуществ перед пероральным применением при сохранной функции желудочно-кишечное тракта.

При тяжелых обострениях более высокие дозы не повышают эффективность лечения.

Ежедневно используют по несколько доз препарата до тех пор, пока ОФВ1 или ПСВ не достигнет 50% от должной или лучшего результата для данного пациента. Затем кратность применения снижают до 2 раз в день, как правило, в течение 48 часов.

После госпитализации или лечения в палате интенсивной терапии, терапию продолжают в течение 5–10 дней.

Постепенное снижение дозы не требуется, если пациент получает ингаляционные кортикостероиды.

Преднизолон

Таблетки: 5 мг

Перорально распадающиеся таблетки: 10, 15 и 30 мг

Раствор: 5, 10, 15, 20 и 25 мг/5 мл

Преднизон

Таблетки: 1; 2,5; 5; 10; 20 или 50 мг

Раствор: 5 мг/мл или 5 мг/5 мл

* Для всех возрастных групп, если нет специального указания.

†Количество и сроки текущих доз определяются клиническим ответом.

ОНП = отделение неотложной помощи; ОФВ1 = объем форсированного выдоха за 1 секунду; ГФА = гидрофторалкан; ДАИ = дозированный аэрозольный ингалятор; ПСВ = пиковая скорость выдоха; SMI = ингалятор с "мягким" аэрозолем.

Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf.

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