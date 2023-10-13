Лекарственная терапия обострений астмы*, †
Лекарственный препарат
Лекарственная форма
Дозировка у детей
Дозировка у взрослых
Примечания
Системные бета-2 агонисты
Адреналин
Раствор для инъекций: 1 мг/мл (1:1000)
0,01 мл/кг/доза подкожно (максимум 0,4-0,5 мл каждые 20 минут 3 дозы или каждые 4 часа при необходимости)
0,2-0,5 мг подкожно каждые 20 минут (максимум 3 дозы) или каждые 2 часа при необходимости
Подкожное введение не является более эффективным по сравнению с ингаляционным, однако может иметь больше нежелательных явлений.
Применение у взрослых неоднозначно и противопоказано пациентам с тяжелой сердено-сосудистой патологией.
Тербуталин
Раствор для инъекций: 1 мг/мл
< 12 лет: 0,005-0,01 мг/кг каждые 20 мин до 3 доз; возможно повторение через 2 – 6 ч по мере необходимости
≥ 12 лет: так же, как для взрослых
0,25 мг подкожно однократно
Можно повторить через 15-30 минут (максимум 0,5 мг в течение 4 часов)
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Бета-2-агонисты короткого действия
Альбутерол
ГФА: 90мкг/вдох
Так же, как для взрослых
4–10 впрыскиваний каждые 20 минут (в целом 3 дозы), затем до 6–10 доз каждые 1–2 часа.
Дозируемый аэрозольный ингалятор так же эффективен, как раствор для небулайзера, если пациент умеет обращаться с ингалятором.
Раствор для небулайзера: 5 мг/мл и 0,63, 1,25 и 2,5 мг/3 мл
0,15 мг/кг (минимум 2,5 мг) каждые 20 минут, 3 дозы, затем 0,15-0,3 мг/кг до 10 мг каждые 1-4 часа при необходимости
Альтернативно: 0,5 мг/кг/час непрерывной ингаляции
2,5-5 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем 2,5-10 мг каждые 1-4 часа при необходимости
Альтернативно: 10 – 15 мг/ч непрерывной ингаляции является также эффективным, но это увеличивает частоту побочных эффектов.
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Левалбутерол
ГФА: 90мкг/вдох
Так же, как для взрослых
4-8 вдохов каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 1-4 часа при необходимости
Левалбутерол - это R-изомер альбутерола.
0,63 мг соответствует 1,25 мг рацемического альбутерола.
Левалбутерол может иметь меньше нежелательных явлений, чем альбутерол.
Раствор для небулайзера: 0,63 и 1,25 мг/3 мл
0,075 мг/кг (минимум 1,25 мг) каждые 20 минут, 3 дозы, затем 0,075-0,15 мг/кг до 5 мг каждые 1-4 часа при необходимости
В качестве альтернативы, 0,25 мг/кг/час непрерывного распыления
1,25–2 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем 1,25–5 мг каждые 1–4 часа при необходимости
В качестве альтернативы, 5-7,5 мг/час непрерывной ингаляции
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Антихолинергические препараты
Ипратропия бромид
Раствор для небулайзера: 500 мкг/2,5 мл (0,02%)
0,25-0,5 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости
0,5 мг каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости
Ипратропий следует использовать в сочетании с бета-2-агонистами, он не применяется в качестве терапии 1-й линии
Можно смешать в одном небулайзере с альбутеролом.
При использовании дозируемого аэрозольного ингалятора доза препарата низкая; ее применение при обострениях не изучено.
Комбинированные препараты
Ипратропия бромид и альбутерол
Ультрамелкодисперсные аэрозольные ингаляторы:
20 мкг ипратропия и 100 мкг альбутерола/впрыскивание
Так же, как для взрослых
1 вдох каждые 30 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости
Ипратропия бромид пролонгирует эффект альбутерола.
Раствор для небулайзера: 0,5 мг ипратропия бромида и 2,5 мг альбутерола во флаконе 3 мл
1,5 мл каждые 20 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости
3 мл каждые 30 минут, 3 дозы, затем каждые 2-4 часа при необходимости
Мометазон и формотерол
HFA: 100 мкг или 200 мкг мометазона и 5 мкг формотерола; 50 мкг мометазона и 5 мкг формотерола для детей < 12 лет
< 6 лет: Не рекомендуется в качестве купирующей терапии
≥ 6 лет: 2 ингаляционных дозы по требованию; максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 8 ингаляционных доз (36 мкг) для детей и 12 ингаляционных доз для взрослых
2 впрыскивания 2 раза в день и по мере необходимости
Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 12 ингаляционных доз (54 мкг)
Будесонид и формотерол
ГФА: 80 или 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола
6– 11 years: Budesonide 80 mcg/formoterol 4.5 mcg 1–2 puffs as needed; may repeat up to a maximum total daily maintenance and rescue dose of 8 puffs/day (36 mcg of formoterol) 6–11 лет: будесонид 80 мкг/формотерол 4,5 мкг 1–2 ингаляции по требованию; можно повторять до достижения максимальной суточной дозы базисной терапии и терапии по требованию 8 ингаляций в день (36 мкг формотерола)
≥ 12 лет: 2 ингаляционных дозы по требованию; максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 8 ингаляционных доз (36 мкг)
2 впрыскивания вдвое больше необходимого
Максимальная суточная доза базисной терапии и терапии по требованию составляет 12 ингаляционных доз (54 мкг)
Системные кортикостероиды
Метилпреднизолон
Таблетки: 2, 4, 8, 16 и 32 мг
Стационарно: 1 мг/кг каждые 6 часов в течение 48 часов, затем 0,5-1,0 мг/кг 2 раза в день (максимум 60 мг/день) до тех пор, пока ПСВ не достигнет 70% от должной или лучшего значения для данного пациента
Амбулаторно: 0,5–1,0 мг/кг 2 раза в день (максимум 60 мг в день в течение 3–5 дней)
При стационарном лечении: 40-60 мг каждые 6 часов или каждые 8 часов в течение 48 часов, затем 60-80 мг/день до тех пор, пока ПСВ не достигнет 70% от должного или лучшего значения для данного пациента
Амбулаторно: 40–60 мг в одной или 2 отдельных дозах в течение 5–7 дней
Внутривенный путь введения не имеет преимуществ перед пероральным применением при сохранной функции желудочно-кишечное тракта.
При тяжелых обострениях более высокие дозы не повышают эффективность лечения.
Ежедневно используют по несколько доз препарата до тех пор, пока ОФВ1 или ПСВ не достигнет 50% от должной или лучшего результата для данного пациента. Затем кратность применения снижают до 2 раз в день, как правило, в течение 48 часов.
После госпитализации или лечения в палате интенсивной терапии, терапию продолжают в течение 5–10 дней.
Постепенное снижение дозы не требуется, если пациент получает ингаляционные кортикостероиды.
Преднизолон
Таблетки: 5 мг
Перорально распадающиеся таблетки: 10, 15 и 30 мг
Раствор: 5, 10, 15, 20 и 25 мг/5 мл
Преднизон
Таблетки: 1; 2,5; 5; 10; 20 или 50 мг
Раствор: 5 мг/мл или 5 мг/5 мл
* Для всех возрастных групп, если нет специального указания.
†Количество и сроки текущих доз определяются клиническим ответом.
ОНП = отделение неотложной помощи; ОФВ1 = объем форсированного выдоха за 1 секунду; ГФА = гидрофторалкан; ДАИ = дозированный аэрозольный ингалятор; ПСВ = пиковая скорость выдоха; SMI = ингалятор с "мягким" аэрозолем.
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf.