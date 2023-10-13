Лабораторные референтные диапазоны: терапевтический лекарственный мониторинг*
Терапевтический препарат
Низкие референтные диапазоны
Высокие референтные диапазоны
Критически высокие значения
Карбамазепин
4,0 мкг/мл
12,0 мкг/мл
≥ 15,0 мкг/мл
Дигоксин
0,8 mg/dL
2,0 мг/дл
≥ 2,1 мг/дл
Гентамицин
Минимальная доза: 1,0 мкг/мл
Пик: 5,0 мкг/мл
Минимальная доза: 1,9 мкг/мл
Пик: 8,0 мкг/мл
Минимальная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Пик: ≥ 12,0 мкг/мл
Случайная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Фенобарбитал
10,0 мкг/мл
30,0 мкг/мл
≥ 50,0 мкг/мл
Фенитоин
10,0 мкг/мл
20,0 мкг/мл
≥ 25,0 мкг/мл
Тобрамицин
—
Минимальная доза: 0,5 мкг/мл
Пик: 6,0 мкг/мл
—
Минимальная доза: 2,0 мкг/мл
Пик: 9,9 мкг/мл
Случайная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Минимальная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Пик: ≥ 10,0 мкг/мл
Вальпроевая кислота
50 мкг/мл
99 мкг/мл
≥ 100 мкг/мл
Ванкомицин
—
Минимальная доза: 5 мкг/мл
Максимальная доза: 20 мкг/мл
—
Минимальная доза: 10 мкг/мл
Пик: 40 мкг/мл
≥ 30 мкг/мл
Минимальная доза ≥ 30 мкг/мл
Пик ≥ 80 мкг/мл
* Все значения приведены для образцов сыворотки с литий-гепарином.