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Лабораторные референтные диапазоны: терапевтический лекарственный мониторинг*

Терапевтический препарат

Низкие референтные диапазоны 

Высокие референтные диапазоны

Критически высокие значения 

Карбамазепин

4,0 мкг/мл

12,0 мкг/мл

≥ 15,0 мкг/мл

Дигоксин

0,8 mg/dL

2,0 мг/дл

≥ 2,1 мг/дл

Гентамицин

Минимальная доза: 1,0 мкг/мл

Пик: 5,0 мкг/мл

Минимальная доза: 1,9 мкг/мл

Пик: 8,0 мкг/мл

Минимальная доза: ≥ 2,0 мкг/мл

Пик: ≥ 12,0 мкг/мл

Случайная доза: ≥ 2,0 мкг/мл

Фенобарбитал

10,0 мкг/мл

30,0 мкг/мл

≥ 50,0 мкг/мл

Фенитоин

10,0 мкг/мл

20,0 мкг/мл

≥ 25,0 мкг/мл

Тобрамицин

Минимальная доза: 0,5 мкг/мл

Пик: 6,0 мкг/мл

Минимальная доза: 2,0 мкг/мл

Пик: 9,9 мкг/мл

Случайная доза: ≥ 2,0 мкг/мл

Минимальная доза: ≥ 2,0 мкг/мл

Пик: ≥ 10,0 мкг/мл

Вальпроевая кислота

50 мкг/мл

99 мкг/мл

≥ 100 мкг/мл

Ванкомицин

Минимальная доза: 5 мкг/мл

Максимальная доза: 20 мкг/мл

Минимальная доза: 10 мкг/мл

Пик: 40 мкг/мл

≥ 30 мкг/мл

Минимальная доза ≥ 30 мкг/мл

Пик ≥ 80 мкг/мл

* Все значения приведены для образцов сыворотки с литий-гепарином.

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