Лабораторные и клинические данные при некоторых состояниях, сопровождающихся гиперкальциемией
Причина
Признаки
Первичный гиперпаратиреоз
Уровень Са в сыворотке < 12 мг/дл (< 3 ммоль/л)
Уровень ионизированного кальция в сыворотке > 5,2 мг/дл (> 1,7 ммоль/л)
Низкий уровень PO4 в сыворотке (особенно при высокой почечной экскреции PO4)
Высокий уровень щелочной фосфатазы (часто)
Несоответственно высокий уровень ПТГ
Нормальная или повышенная экскреция Са с мочой
Вторичный гиперпаратиреоз
Кальций сыворотки крови низкий, нормальный или высокий, но < 12 мг/дл (< 3 ммоль/л)
Уровень ионизированного кальция в сыворотке > 5,2 мг/дл (> 1,3 ммоль/л)
Высокий уровень PO4 в сыворотке (особенно при высокой почечной экскреции PO4)
Высокий уровень щелочной фосфатазы (часто)
Несоответственно высокий уровень ПТГ
Нормальная или повышенная экскреция Са с мочой
Хроническая патология почек (в типичных случаях)
Гуморальная гиперкальциемия злокачественных опухолей
Уровень Са в сыворотке > 12 мг/дл (> 3 ммоль/л)
Низкий уровень ПТГ
Нормальный или сниженный уровень PO4
Повышенный пептид, связанный с ПТГ
Возможны метаболический алкалоз, гипохлоремия и гипоальбуминемия
Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия
Отношение клиренса Са к клиренсу креатинина <1%
Гипермагниемия (часто)
Повышенный или нормальный уровень ПТГ
Пожизненная и бессимптомная гиперкальциемия
Гиперкальциемия без гиперкальциурии у больного и его родственников
Молочно-щелочной синдром
Отсутствие гиперкальциурии
Метаболический алкалоз
Азотемия (иногда)
Низкий уровень ПТГ (обычно)
Нормализация уровня Са в сыворотке после отмены потребления Са и щелочей
Всокое потребление содержащих Са антацидов (в типичных случаях)
Ca = кальций; PO4 = фосфат; ПТГ =паратиреоидный гормон.