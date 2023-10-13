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Лабораторные и клинические данные при некоторых состояниях, сопровождающихся гиперкальциемией

Причина

Признаки

Первичный гиперпаратиреоз

Уровень Са в сыворотке < 12 мг/дл (< 3 ммоль/л)

Уровень ионизированного кальция в сыворотке > 5,2 мг/дл (> 1,7 ммоль/л)

Низкий уровень PO4 в сыворотке (особенно при высокой почечной экскреции PO4)

Высокий уровень щелочной фосфатазы (часто)

Несоответственно высокий уровень ПТГ

Нормальная или повышенная экскреция Са с мочой

Вторичный гиперпаратиреоз

Кальций сыворотки крови низкий, нормальный или высокий, но < 12 мг/дл (< 3 ммоль/л)

Уровень ионизированного кальция в сыворотке > 5,2 мг/дл (> 1,3 ммоль/л)

Высокий уровень PO4 в сыворотке (особенно при высокой почечной экскреции PO4)

Высокий уровень щелочной фосфатазы (часто)

Несоответственно высокий уровень ПТГ

Нормальная или повышенная экскреция Са с мочой

Хроническая патология почек (в типичных случаях)

Гуморальная гиперкальциемия злокачественных опухолей

Уровень Са в сыворотке > 12 мг/дл (> 3 ммоль/л)

Низкий уровень ПТГ

Нормальный или сниженный уровень PO4

Повышенный пептид, связанный с ПТГ

Возможны метаболический алкалоз, гипохлоремия и гипоальбуминемия

Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия

Отношение клиренса Са к клиренсу креатинина <1%

Гипермагниемия (часто)

Повышенный или нормальный уровень ПТГ

Пожизненная и бессимптомная гиперкальциемия

Гиперкальциемия без гиперкальциурии у больного и его родственников

Молочно-щелочной синдром

Отсутствие гиперкальциурии

Метаболический алкалоз

Азотемия (иногда)

Низкий уровень ПТГ (обычно)

Нормализация уровня Са в сыворотке после отмены потребления Са и щелочей

Всокое потребление содержащих Са антацидов (в типичных случаях)

Ca = кальций; PO4 = фосфат; ПТГ =паратиреоидный гормон.

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