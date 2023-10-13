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Лабораторные данные, позволяющие дифференцировать острый тубулярный некроз от преренальной азотемии

Метод*

Острый канальцевый некроз

Преренальная азотемия

Скорость повышения уровня креатинина

0,3-0,5 мг/дл/день (26,5–44,2 микромоль/л)

Может быть различным и изменяться

Соотношение АМК/креатинин

10–15:1

> 20:1

Осмоляльность мочи (в мосмоль/кг или ммоль/кг)

< 450 (обычно <350)

> 500

Удельный вес мочи

1,010

> 1,020

Натрий в моче (в мЭкв/л или ммоль/л)

> 40

< 20

Соотношение уровня креатинина в моче/плазме

< 20

> 40

Фракционная экскреция натрия (%)

> 2

< 1

Микроскопия мочевого осадка

Грязно-коричневые зернистые цилиндры, эпителиально-клеточные цилиндры, свободные клетки эпителия или их сочетание

Нормальный или с гиалиновыми цилиндрами

*Критерии могут не распространяться на пациентов с хроническим заболеванием почек или недавно принимавших диуретики.

АМК = концентрация азота мочевины в крови

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