Лабораторные данные, позволяющие дифференцировать острый тубулярный некроз от преренальной азотемии
Метод*
Острый канальцевый некроз
Преренальная азотемия
Скорость повышения уровня креатинина
0,3-0,5 мг/дл/день (26,5–44,2 микромоль/л)
Может быть различным и изменяться
Соотношение АМК/креатинин
10–15:1
> 20:1
Осмоляльность мочи (в мосмоль/кг или ммоль/кг)
< 450 (обычно <350)
> 500
Удельный вес мочи
≤ 1,010
> 1,020
Натрий в моче (в мЭкв/л или ммоль/л)
> 40
< 20
Соотношение уровня креатинина в моче/плазме
< 20
> 40
Фракционная экскреция натрия (%)
> 2
< 1
Микроскопия мочевого осадка
Грязно-коричневые зернистые цилиндры, эпителиально-клеточные цилиндры, свободные клетки эпителия или их сочетание
Нормальный или с гиалиновыми цилиндрами
*Критерии могут не распространяться на пациентов с хроническим заболеванием почек или недавно принимавших диуретики.
АМК = концентрация азота мочевины в крови