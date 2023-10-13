skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Критерии EULAR/ACR для классификации системной красной волчанки [a]

Сфера деятельности[b]

Вес [c]

Клинические области

Конституционная:

  • Лихорадка (> 38° C)

  1. 2

Гематологические проявления:

  • Лейкопения (< 4000/мкл)

  • Тромбоцитопения (количество тромбоцитов < 100 000/мкл)

  • Аутоиммунный гемолиз [d]

  1. 3

  2. 4

  3. 4

Нейропсихиатрические симптомы:

  • Делирий

  • Психоз

  • Судороги (генерализованные или частичные/очаговые)

  1. 2

  2. 3

  3. 5

Слизисто-кожные:

  1. 2

  2. 2

  3. 4

  4. 6

Серозный:

  • Плевральный выпот или перикардиальный выпот

  • Острый перикардит

  1. 5

  2. 6

Скелетно-мышечные проявления:

  • Поражение сустава [f]

  1. 6

Почечные нарушения:

  • Протеинурия (> 0,5 г/24 часа)

  • Почечная биопсия класса II или V люпус-нефрита

  • Почечная биопсия III или IV класса люпус-нефрита

  1. 4

  2. 8

  3. 10

Иммунологические домены

Антифосфолипидные антитела:

  • Антитела к кардиолипину или

  • Антитела к бета2-гликопротеину 1 или

  • Волчаночный антикоагулянт

  3. 2

Белки системы комплемента:

  • Низкий уровень С3 или низкий уровень С4

  • Низкий уровень С3 и низкий уровень С4

  1. 3

  2. 4

СКВ-специфические антитела:

  • Анти-дцДНК-антитело или

  • антитела к антигену Смита

  2. 6

[a] Пациенты имеют право на эти критерии, только если они имеют положительные антинуклеарные антитела (АNА) ≥ 1:80.

[b] Критерии не обязательно должны применяться одновременно. Следует использовать только самую высокую взвешенную критериальную оценку в пределах одной области. СКВ должна быть наиболее вероятным объяснением для каждого критерия.

[c] Каждому критерию присваивается вес от 2 до 10 баллов. Если количество баллов пациента составляет 10 или более и хотя бы один клинический критерий удовлетворен, заболевание классифицируют как СКВ.

[d] Доказательства аутоиммунного гемолиза (такие как наличие ретикулоцитоза, низкий гаптоглобин, повышенный непрямой билирубин, повышенная лактатдегидрогеназа) и положительный прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса).

[e] Этот критерий можно отметить при физикальном осмотре или рассмотрении фотографии.

[f] Вовлечение суставов определяется и в том, и в другом случае: синовит, затрагивающий ≥ 2 суставов, характеризующийся отеком или выпотом или болезненность двух или более (≥) суставов и по крайней мере 30 минут утренней скованности.

АНА = антинуклеарные антитела; анти-дцДНК = анти-двухцепочечная (дц) ДНК; EULAR/ACR = Европейская лига против ревматизма/Американский колледж ревматологии (European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology); СКВ = системная красная волчанка.

Data from Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al: 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol 71(9):1400–1412, 2019. doi: 10.1002/art.40930

По этим темам