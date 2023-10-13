[a] Пациенты имеют право на эти критерии, только если они имеют положительные антинуклеарные антитела (АNА) ≥ 1:80.

[b] Критерии не обязательно должны применяться одновременно. Следует использовать только самую высокую взвешенную критериальную оценку в пределах одной области. СКВ должна быть наиболее вероятным объяснением для каждого критерия.

[c] Каждому критерию присваивается вес от 2 до 10 баллов. Если количество баллов пациента составляет 10 или более и хотя бы один клинический критерий удовлетворен, заболевание классифицируют как СКВ.

[d] Доказательства аутоиммунного гемолиза (такие как наличие ретикулоцитоза, низкий гаптоглобин, повышенный непрямой билирубин, повышенная лактатдегидрогеназа) и положительный прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса).

[e] Этот критерий можно отметить при физикальном осмотре или рассмотрении фотографии.

[f] Вовлечение суставов определяется и в том, и в другом случае: синовит, затрагивающий ≥ 2 суставов, характеризующийся отеком или выпотом или болезненность двух или более (≥) суставов и по крайней мере 30 минут утренней скованности.

АНА = антинуклеарные антитела; анти-дцДНК = анти-двухцепочечная (дц) ДНК; EULAR/ACR = Европейская лига против ревматизма/Американский колледж ревматологии (European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology); СКВ = системная красная волчанка.