Критерии EULAR/ACR для классификации системной красной волчанки [a]
Сфера деятельности[b]
Вес [c]
Клинические области
Конституционная:
Гематологические проявления:
Нейропсихиатрические симптомы:
Слизисто-кожные:
Серозный:
Скелетно-мышечные проявления:
Почечные нарушения:
Иммунологические домены
Антифосфолипидные антитела:
Белки системы комплемента:
СКВ-специфические антитела:
[a] Пациенты имеют право на эти критерии, только если они имеют положительные антинуклеарные антитела (АNА) ≥ 1:80.
[b] Критерии не обязательно должны применяться одновременно. Следует использовать только самую высокую взвешенную критериальную оценку в пределах одной области. СКВ должна быть наиболее вероятным объяснением для каждого критерия.
[c] Каждому критерию присваивается вес от 2 до 10 баллов. Если количество баллов пациента составляет 10 или более и хотя бы один клинический критерий удовлетворен, заболевание классифицируют как СКВ.
[d] Доказательства аутоиммунного гемолиза (такие как наличие ретикулоцитоза, низкий гаптоглобин, повышенный непрямой билирубин, повышенная лактатдегидрогеназа) и положительный прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса).
[e] Этот критерий можно отметить при физикальном осмотре или рассмотрении фотографии.
[f] Вовлечение суставов определяется и в том, и в другом случае: синовит, затрагивающий ≥ 2 суставов, характеризующийся отеком или выпотом или болезненность двух или более (≥) суставов и по крайней мере 30 минут утренней скованности.
АНА = антинуклеарные антитела; анти-дцДНК = анти-двухцепочечная (дц) ДНК; EULAR/ACR = Европейская лига против ревматизма/Американский колледж ревматологии (European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology); СКВ = системная красная волчанка.
Data from Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al: 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol 71(9):1400–1412, 2019. doi: 10.1002/art.40930