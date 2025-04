*Для соответствия критериям включения пациенты должны иметь баллы ≥ 4, по крайней мере 1 симптом сухости глаз или полости рта и не иметь критериев исключения. Пациенты, которые соответсвуют следующим критериям исключения, не имеют первичного синдрома Шегрена: Лучевая терапия области головы и шеи в анамнезе

Острый инфекционный гепатит C (подтвержденный полимеразной цепной реакцией)

Прогрессирующая ВИЧ-инфекция

Саркоидоз

Амилоидоз

Реакцией ТПХ ("трансплантат против хозяина")

Болезнь, связанная с иммуноглобулином класса G

† Фокусной оценкой является количество воспалительных инфильтратов, содержащих по меньшей мере 50 клеток, присутствующих в 4 мм2 единицы поверхности железы.

‡ As described in Whitcher JP, Shiboski CH, Shiboski SC, et al: A simplified quantitative method for assessing keratoconjunctivitis sicca from the Sjögren's syndrome international registry. Am J Ophthalmol149(3):405–415, 2010. doi: 10.1016/j.ajo.2009.09.013

§ As described in Navazesh M: Methods for collecting saliva. Ann N Y Acad Sci 694:72–77, 1993. doi: 10.1111/j.1749-6632.1993.tb18343.x

EULAR/ACR = European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology.