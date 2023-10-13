Критерии ЭКГ-диагностики гипертрофии левого желудочка
Критерий
Признаки
Оценка
Корнелла
У мужчин: зубец S в отведении V3 + зубец R в отведении aVL >28 мм
Не используется
У женщин: зубец S в отведении V3 + зубец R в отведении aVL >20 мм
Не используется
Ромхилт-Эстес (5 баллов = определенная ГЛЖ; 4 балла = вероятная ГЛЖ)
Зубец R или S ≥ 20 мм в каком-либо из отведений от конечностей
или
S волна в V1 или V2 ≥ 30 мм
или
R-волна в V5 или V6 ≥ 30 мм
3
Изменения ST-T, типичные для ГЛЖ
—
1
3
Изменения левого предсердия: выраженный зубец Р в V1 амплитуда ≥ 1 мм и длительность ≥ 0,04 секунды
3
Отклонение электрической оси влево ≥−30°
2
Продолжительность комплекса QRS ≥ 90 милисекунд
1
Интервал между QRS и вершиной зубца R в V5 или V6 ≥ 0,05 секунды
1
Соколова-Лайона
V1 S- волна + V5 или V6 R -волна ≥ 35 мм
или
Зубец в отведении aVL ≥ 11 мм
Не используется
ЭКГ = электрокардиография; ГЛЖ = гипертрофия левого желудочка.