skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Критерии ЭКГ-диагностики гипертрофии левого желудочка

Критерий

Признаки

Оценка

Корнелла

У мужчин: зубец S в отведении V3 + зубец R в отведении aVL >28 мм

Не используется

У женщин: зубец S в отведении V3 + зубец R в отведении aVL >20 мм

Не используется

Ромхилт-Эстес (5 баллов = определенная ГЛЖ; 4 балла = вероятная ГЛЖ)

Зубец R или S 20 мм в каком-либо из отведений от конечностей

или

S волна в V1 или V2 30 мм

или

R-волна в V5 или V6 30 мм

3

Изменения ST-T, типичные для ГЛЖ

  • Дигоксин

1

  • Нет дигоксина

3

Изменения левого предсердия: выраженный зубец Р в V1 амплитуда 1 мм и длительность 0,04 секунды

3

Отклонение электрической оси влево 30°

2

Продолжительность комплекса QRS 90 милисекунд

1

Интервал между QRS и вершиной зубца R в V5 или V6 0,05 секунды

1

Соколова-Лайона

V1 S- волна + V5 или V6 R -волна 35 мм

или

Зубец в отведении aVL 11 мм

Не используется

ЭКГ = электрокардиография; ГЛЖ = гипертрофия левого желудочка.

По этим темам