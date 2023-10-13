Критерии, часто используемые для диагностики метаболического синдрома*
Критерии
Показатель
Окружность талии (см)
≥ 102 (≥ 40) для мужчин
≥ 88 (≥ 35) для женщин
Уровень глюкозы в плазме крови натощак (мг/дл [ммоль/л])
≥ 100 (≥ 5,6)
Артериальное давление (мм рт. ст.)
≥ 130/85
Триглицериды, натощак (мг/дл [ммол/л])
≥ 150 (≥ 1,7)
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) холестерол (мг/дл [ммоль/л])
< 40 (< 1,04) для мужчин
< 50 (< 1,29) для женщин
*Для установления диагноза необходимо наличие по крайней мере 3 критериев.