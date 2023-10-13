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Критерии, часто используемые для диагностики метаболического синдрома*

Критерии

Показатель

Окружность талии (см)

102 ( 40) для мужчин

88 ( 35) для женщин

Уровень глюкозы в плазме крови натощак (мг/дл [ммоль/л])

100 ( 5,6)

Артериальное давление (мм рт. ст.)

130/85

Триглицериды, натощак (мг/дл [ммол/л])

150 ( 1,7)

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) холестерол (мг/дл [ммоль/л])

< 40 (< 1,04) для мужчин

< 50 (< 1,29) для женщин

*Для установления диагноза необходимо наличие по крайней мере 3 критериев.

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