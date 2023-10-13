Критерии Тель-ха-Шомера для диагностики семейной средиземноморской лихорадки*
Основные критерии
Типичные приступы †
Неполные приступы ‡ с вовлечением области живота
Дополнительные критерии
Неполные приступы ‡ с вовлечением грудной клетки, суставов или их обоих
Боль в ногах при физической нагрузке
Благоприятный ответ на лечение колхицином
* Для постановки диагноза требуется ≥ 1 основного критерия или ≥ 2 второстепенных критериев.
† Типичные приступы - рецидивирующие (по крайней мере 3 эпизода одного и того же типа), лихорадочные (ректальная температура ≥ 38° C) и короткие по продолжительности (от 12-72 часов).
‡ Неполные приступы являются болезненными и рецидивирующими. Они отличаются от типичных приступов одним или двумя признаками:
Data from Livneh A, Langevitz P, Zemer D, et al: Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum 40(10):1879–1885, 1997. doi: 10.1002/art.1780401023