skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Критерии Тель-ха-Шомера для диагностики семейной средиземноморской лихорадки*

Основные критерии

Типичные приступы †

  • Перитонит (генерализованный)

  • Плеврит (односторонний) или перикардит

  • Моноартикулярный артрит тазобедренного, коленного или голеностопного сустава

  • Только лихорадка

Неполные приступы ‡ с вовлечением области живота

Дополнительные критерии

Неполные приступы ‡ с вовлечением грудной клетки, суставов или их обоих

Боль в ногах при физической нагрузке

Благоприятный ответ на лечение колхицином

* Для постановки диагноза требуется ≥ 1 основного критерия или ≥ 2 второстепенных критериев.

† Типичные приступы - рецидивирующие (по крайней мере 3 эпизода одного и того же типа), лихорадочные (ректальная температура ≥ 38° C) и короткие по продолжительности (от 12-72 часов).

‡ Неполные приступы являются болезненными и рецидивирующими. Они отличаются от типичных приступов одним или двумя признаками:

  • Температура в норме или < 38° C.

  • Приступ длится дольше или короче, чем типичный приступ, но не менее 6 часов и не более 1 недели.

  • При приступе в брюшной полости симптомы перитонита отсутствуют.

  • Абдоминальные приступы локализованы.

  • Артрит развивается во многих суставах, кроме тазобедренного, коленного или голеностопного.

Data from Livneh A, Langevitz P, Zemer D, et al: Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum 40(10):1879–1885, 1997. doi: 10.1002/art.1780401023

По этим темам