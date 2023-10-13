* Для постановки диагноза требуется ≥ 1 основного критерия или ≥ 2 второстепенных критериев.

† Типичные приступы - рецидивирующие (по крайней мере 3 эпизода одного и того же типа), лихорадочные (ректальная температура ≥ 38° C) и короткие по продолжительности (от 12-72 часов).