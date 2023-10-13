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Критерии стадирования острого повреждения почек (KDIGO 2012)*

Стадия

Показатели при ОПП (любой из нижеуказанных для каждой стадии)

Повышение уровня креатинина в сыворотке

Снижение диуреза

Заместительная почечная терапия

1

0,3 мг/дл (26,52 микромоль/л) или в 1,5–1,9 раза выше нормы

< 0,5 мл/кг/час в течение 6-12 часов

Противопоказания

2

2–2,9 раза выше нормы

< 0,5 мл/кг/час в течение 12 часов

Противопоказания

3

4,0 мг/дл (353,60 микромоль/л) или 3 раз выше нормы

< 0,3 мл/кг/час в течение ≥ 24 часов или анурия в течение ≥ 12 часов

Показано

* Data from KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) Acute Kidney Injury Work Group: KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2:1-138, 2012.

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