Критерии стадирования острого повреждения почек (KDIGO 2012)*
Стадия
Показатели при ОПП (любой из нижеуказанных для каждой стадии)
Повышение уровня креатинина в сыворотке
Снижение диуреза
Заместительная почечная терапия
1
≥ 0,3 мг/дл (26,52 микромоль/л) или в 1,5–1,9 раза выше нормы
< 0,5 мл/кг/час в течение 6-12 часов
Противопоказания
2
2–2,9 раза выше нормы
< 0,5 мл/кг/час в течение ≥ 12 часов
Противопоказания
3
≥ 4,0 мг/дл (353,60 микромоль/л) или ≥ 3 раз выше нормы
< 0,3 мл/кг/час в течение ≥ 24 часов или анурия в течение ≥ 12 часов
Показано
* Data from KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) Acute Kidney Injury Work Group: KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2:1-138, 2012.