Критерии классификации для ревматоидного артрита
Признаки
Баллы
Критерии оценки:
Критерии классификации ревматоидного артрита основаны на балльной шкале. Для категорий A-D баллы суммируются; диагноз РА подтверждается у пациента, набравшего ≥ 6 баллов по 10-балльной шкале.a
А. Вовлечение суставаb
1 крупный суставc
0
2-10 крупных суставов
1
1-3 мелких суставовd (с или без вовлечения в процесс крупных суставов)
2
4-10 мелких суставов (с или без вовлечения в процесс крупных суставов)
3
> 10 суставовe (по меньшей мере, 1 мелкий сустав)
5
B. Серологическое исследование (для классификации необходим результат хотя бы 1 теста)
Отрицательный результат на РФ и анти-ЦЦП
0
Слабоположительныйf результат на РФ или анти-ЦЦП
2
Высокоположительныйg результат на РФ или анти-ЦЦП
3
C. Белки острой фазы (для классификации необходим результат хотя бы 1 теста)
Нормальные показатели СРБ и скорости оседания эритроцитов
0
Показатели СРБ или скорости оседания эритроцитов не соответствуют норме
1
D. Продолжительность симптомов (по оценкам пациента)
< 6 недель
0
≥ 6 недель
1
aПациенты, набравшие < 6 баллов по шкале, могут проходить тест повторно; критерии для постановки диагноза "ревматоидный артрит" могут проявиться в суммарном выражении с течением времени.
b Дистальные межфаланговые суставы, первые запястно-пястные суставы, и первые плюснефаланговые суставы не учитываются при оценивании.
cК крупным суставам относятся плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные и голеностопные.
dМелкими суставами являются пястно-фаланговые суставы, проксимальные межфаланговые суставы, 2-й – 5-й плюснефаланговые суставы, межфаланговые суставы большого пальца, суставы запястья.
eК этим суставам могут относится и другие суставы, отдельно не указанные (например, височно-нижнечелюстной, акромиально-ключичный, грудинно-ключичный).
fНизкий положительный показатель указывает на то, что верхний предел нормы превышен в 1-3 раза.
gВысокий положительный показатель указывает на то, что верхний предел нормы превышен по меньшей мере в 3 раза.
Анти-ЦЦП = антитела к циклическому цитруллиновому пептиду; СРБ = С-реактивный белок; РФ = ревматоидный фактор.
Adapted from Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al: 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 62 (9):2569–2581, 2010.