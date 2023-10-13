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Критерии классификации для ревматоидного артрита

Признаки

Баллы

Критерии оценки:

  • По меньшей мере, 1 сустав с подтвержденным клиническим синовитом (припухлость)

  • Синовит, который не может быть обусловлен другим заболеванием

Критерии классификации ревматоидного артрита основаны на балльной шкале. Для категорий A-D баллы суммируются; диагноз РА подтверждается у пациента, набравшего ≥ 6 баллов по 10-балльной шкале.a

А. Вовлечение суставаb

1 крупный суставc

0

2-10 крупных суставов

1

1-3 мелких суставовd (с или без вовлечения в процесс крупных суставов)

2

4-10 мелких суставов (с или без вовлечения в процесс крупных суставов)

3

> 10 суставовe (по меньшей мере, 1 мелкий сустав)

5

B. Серологическое исследование (для классификации необходим результат хотя бы 1 теста)

Отрицательный результат на РФ и анти-ЦЦП

0

Слабоположительныйf результат на РФ или анти-ЦЦП

2

Высокоположительныйg результат на РФ или анти-ЦЦП

3

C. Белки острой фазы (для классификации необходим результат хотя бы 1 теста)

Нормальные показатели СРБ и скорости оседания эритроцитов

0

Показатели СРБ или скорости оседания эритроцитов не соответствуют норме

1

D. Продолжительность симптомов (по оценкам пациента)

< 6 недель

0

≥ 6 недель

1

aПациенты, набравшие < 6 баллов по шкале, могут проходить тест повторно; критерии для постановки диагноза "ревматоидный артрит" могут проявиться в суммарном выражении с течением времени.

b Дистальные межфаланговые суставы, первые запястно-пястные суставы, и первые плюснефаланговые суставы не учитываются при оценивании.

cК крупным суставам относятся плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные и голеностопные.

dМелкими суставами являются пястно-фаланговые суставы, проксимальные межфаланговые суставы, 2-й – 5-й плюснефаланговые суставы, межфаланговые суставы большого пальца, суставы запястья.

eК этим суставам могут относится и другие суставы, отдельно не указанные (например, височно-нижнечелюстной, акромиально-ключичный, грудинно-ключичный).

fНизкий положительный показатель указывает на то, что верхний предел нормы превышен в 1-3 раза.

gВысокий положительный показатель указывает на то, что верхний предел нормы превышен по меньшей мере в 3 раза.

Анти-ЦЦП = антитела к циклическому цитруллиновому пептиду; СРБ = С-реактивный белок; РФ = ревматоидный фактор.

Adapted from Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al: 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 62 (9):2569–2581, 2010.

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