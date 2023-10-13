aПациенты, набравшие < 6 баллов по шкале, могут проходить тест повторно; критерии для постановки диагноза "ревматоидный артрит" могут проявиться в суммарном выражении с течением времени.

b Дистальные межфаланговые суставы, первые запястно-пястные суставы, и первые плюснефаланговые суставы не учитываются при оценивании.

cК крупным суставам относятся плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные и голеностопные.

dМелкими суставами являются пястно-фаланговые суставы, проксимальные межфаланговые суставы, 2-й – 5-й плюснефаланговые суставы, межфаланговые суставы большого пальца, суставы запястья.

eК этим суставам могут относится и другие суставы, отдельно не указанные (например, височно-нижнечелюстной, акромиально-ключичный, грудинно-ключичный).

fНизкий положительный показатель указывает на то, что верхний предел нормы превышен в 1-3 раза.

gВысокий положительный показатель указывает на то, что верхний предел нормы превышен по меньшей мере в 3 раза.

Анти-ЦЦП = антитела к циклическому цитруллиновому пептиду; СРБ = С-реактивный белок; РФ = ревматоидный фактор.