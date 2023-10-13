Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте
Критерии исключения (< 3 часов после появления симптомов)
Внутричерепное кровоизлияние по данным КТ
Инфаркт нескольких долей мозга (снижение плотности ткани, превышающее по площади 1/3 зоны, кровоснабжаемой средней мозговой артерией) по данным КТ
Симптомы субарахноидального кровоизлияния, даже при отсутствии подтверждения на КТ
Наличие в анамнезе внутричерепного кровоизлияния
Интра-аксиальная интракраниальная опухоль
Наличие в анамнезе инсульта или черепно-мозговой травмы в течение 3 предшествующих месяцев
Систолическое артериальное давление > 185 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление > 110 мм рт. ст. после противогипертензивной терапии
Внутричерепная травма или хирургическое вмешательство в течение 3 предшествующих месяцев
Активное внутреннее кровотечение
Опухоль или кровотечение желудочно-кишечного тракта в течение 21 дня
Подозрение на нарушение свертываемости крови
Количество тромбоцитов < 100 000/мкл
Возможно, артериальная пункция некомпрессируемого сосуда за 7 дней до начала инсульта
Использование лечебной дозы низкомолекулярного гепарина в течение предыдущих 24 часов
Коагулопатия, международное нормализованное отношение (МНО) > 1,7, или протромбиновое время (ПВ) > 15 секунд, активированное парциальное тромбоплатиновое время (АПТВ) > 40 секунд
Использование в течение 48 часов прямого ингибитора тромбина или прямого ингибитора фактора Xa, обладающих антикоагулянтными свойствами, которые определяются с помощью таких анализов, как ЧТВ, МНО (международное нормализационное отношение) и соответствующих исследований активности фактора Xa
Диссекция дуги аорты, которая может стать причиной ишемического инсульта
Бактериальный эндокардит
Относительные критерии исключения (2)
Быстрое уменьшение развития симптомов
Обширное хирургическое вмешательство или серьезная травма в течение последних 14 дней
Кровотечение из мочевых путей в течение последнего 21 дня
Припадок на момент начала заболевания с послеприпадочными остаточными неврологическими нарушениями
Беременность
Острый инфаркт миокарда в последние 3 месяца
Дополнительное рассмотрение через 3–4,5 часа после появления симптомов*
Возраст > 80 лет
Применение пероральных антикоагулянтов, безотносительно к МНО (международное нормализационное отношение)
Базовый уровень по шкале оценки инсульта Национального института здоровья (NIH) составляет > 25
Как инсульт, так и сахарный диабет в анамнезе
*Преимущества для пациентов с этими характеристиками менее очевидны.
NIH = Национальные институты здравоохранения.