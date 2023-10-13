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Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте

Критерии исключения (< 3 часов после появления симптомов)

Внутричерепное кровоизлияние по данным КТ

Инфаркт нескольких долей мозга (снижение плотности ткани, превышающее по площади 1/3 зоны, кровоснабжаемой средней мозговой артерией) по данным КТ

Симптомы субарахноидального кровоизлияния, даже при отсутствии подтверждения на КТ

Наличие в анамнезе внутричерепного кровоизлияния

Интра-аксиальная интракраниальная опухоль

Наличие в анамнезе инсульта или черепно-мозговой травмы в течение 3 предшествующих месяцев

Систолическое артериальное давление > 185 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление > 110 мм рт. ст. после противогипертензивной терапии

Внутричерепная травма или хирургическое вмешательство в течение 3 предшествующих месяцев

Активное внутреннее кровотечение

Опухоль или кровотечение желудочно-кишечного тракта в течение 21 дня

Подозрение на нарушение свертываемости крови

Количество тромбоцитов < 100 000/мкл

Возможно, артериальная пункция некомпрессируемого сосуда за 7 дней до начала инсульта

Использование лечебной дозы низкомолекулярного гепарина в течение предыдущих 24 часов

Коагулопатия, международное нормализованное отношение (МНО) > 1,7, или протромбиновое время (ПВ) > 15 секунд, активированное парциальное тромбоплатиновое время (АПТВ) > 40 секунд

Использование в течение 48 часов прямого ингибитора тромбина или прямого ингибитора фактора Xa, обладающих антикоагулянтными свойствами, которые определяются с помощью таких анализов, как ЧТВ, МНО (международное нормализационное отношение) и соответствующих исследований активности фактора Xa

Диссекция дуги аорты, которая может стать причиной ишемического инсульта

Бактериальный эндокардит

Относительные критерии исключения (2)

Быстрое уменьшение развития симптомов

Обширное хирургическое вмешательство или серьезная травма в течение последних 14 дней

Кровотечение из мочевых путей в течение последнего 21 дня

Припадок на момент начала заболевания с послеприпадочными остаточными неврологическими нарушениями

Беременность

Острый инфаркт миокарда в последние 3 месяца

Дополнительное рассмотрение через 3–4,5 часа после появления симптомов*

Возраст > 80 лет

Применение пероральных антикоагулянтов, безотносительно к МНО (международное нормализационное отношение)

Базовый уровень по шкале оценки инсульта Национального института здоровья (NIH) составляет > 25

Как инсульт, так и сахарный диабет в анамнезе

*Преимущества для пациентов с этими характеристиками менее очевидны.

NIH = Национальные институты здравоохранения.

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