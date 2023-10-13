Критерии диагностики синдрома хронической усталости*
Для постановки диагноза необходимо, чтобы у пациента присутствовало 3 следующих симптома:
Необходимо также как минимум одно из следующих проявлений:
* Diagnostic criteria proposed by the Institute of Medicine (now the Health and Medicine Division of The National Academies of Science, Engineering, and Medicine) in February 2015.
†Необходимо провести оценку частоты и тяжести возникновения симптомов. Диагноз миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (МЭ/СХУ) должен быть поставлен под сомнение, если хотя бы половину времени интенсивность этих симптомов у пациента умеренная, выраженная или тяжелая.