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Критерии диагностики синдрома хронической усталости*

Для постановки диагноза необходимо, чтобы у пациента присутствовало 3 следующих симптома:

  1. Существенное снижение или ухудшение способности участвовать в профессиональной, образовательной, социальной или личной деятельности на уровне, который наблюдался перед наступлением заболевания, которое наблюдается в течение более 6 месяцев, что сопровождается усталостью, часто сильной, ранее не проявлявшейся или имеющей определенную дату начала (не пожизненной), не являющейся результатом постоянного чрезмерного напряжения и которую невозможно существенно облегчить отдыхом

  2. Недомогание после физической нагрузки†

  3. Неосвежающий сон†

Необходимо также как минимум одно из следующих проявлений:

  1. Когнитивное нарушение†

  2. Ортостатическая непереносимость

* Diagnostic criteria proposed by the Institute of Medicine (now the Health and Medicine Division of The National Academies of Science, Engineering, and Medicine) in February 2015.

†Необходимо провести оценку частоты и тяжести возникновения симптомов. Диагноз миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (МЭ/СХУ) должен быть поставлен под сомнение, если хотя бы половину времени интенсивность этих симптомов у пациента умеренная, выраженная или тяжелая.

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