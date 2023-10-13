†Необходимо провести оценку частоты и тяжести возникновения симптомов. Диагноз миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (МЭ/СХУ) должен быть поставлен под сомнение, если хотя бы половину времени интенсивность этих симптомов у пациента умеренная, выраженная или тяжелая.