Критерии диагностики и степени тяжести бронхолёгочной дисплазии у новорождённых < 32 недель гестации
Диагностика и градация степени тяжести
Гестационный возраст < 32 недель* (2019)†
Диагностика БЛД
Потребность в любой респираторной поддержке на 36-й неделе скорректированного гестационного возраста (СГА), либо применение дополнительного кислорода ≥ 28 дней, независимо от наличия респираторной поддержки на 36-й неделе СГА
Легкая: степень I
НК ≤ 2 л/мин в 36 недели СГВ
Умеренная: степень II
НК > 2 л/мин, СРАР или НИППВ на 36 недели СГВ
Тяжелая: степень III
ИВЛ на 36 недели СГВ
* Оценивают на 36 неделе PMA.
† Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants. An Evidence-based Approach. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(6):751-759. doi:10.1164/rccm.201812-2348OC
БЛД = бронхолёгочная дисплазия; СГВ = скорректированный гестационный возраст; СРАП = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ИВЛ = инвазивная искусственная вентиляция лёгких; НИППВ = неинвазивная или назальная интермиттирующая вентиляция с положительным давлением; ПМВ = постменструальный возраст (гестационный возраст плюс хронологический возраст [в неделях]).