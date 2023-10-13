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Критерии диагностики и степени тяжести бронхолёгочной дисплазии у новорождённых < 32 недель гестации

Критерии диагностики и степени тяжести бронхолёгочной дисплазии у новорождённых < 32 недель гестации

Диагностика и градация степени тяжести

Гестационный возраст < 32 недель* (2019)†

Диагностика БЛД

Потребность в любой респираторной поддержке на 36-й неделе скорректированного гестационного возраста (СГА), либо применение дополнительного кислорода ≥ 28 дней, независимо от наличия респираторной поддержки на 36-й неделе СГА

Легкая: степень I

НК ≤ 2 л/мин в 36 недели СГВ

Умеренная: степень II

НК > 2 л/мин, СРАР или НИППВ на 36 недели СГВ

Тяжелая: степень III

ИВЛ на 36 недели СГВ

* Оценивают на 36 неделе PMA.

Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants. An Evidence-based Approach. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(6):751-759. doi:10.1164/rccm.201812-2348OC

БЛД = бронхолёгочная дисплазия; СГВ = скорректированный гестационный возраст; СРАП = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ИВЛ = инвазивная искусственная вентиляция лёгких; НИППВ = неинвазивная или назальная интермиттирующая вентиляция с положительным давлением; ПМВ = постменструальный возраст (гестационный возраст плюс хронологический возраст [в неделях]).

* Оценивают на 36 неделе PMA.

Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants. An Evidence-based Approach. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(6):751-759. doi:10.1164/rccm.201812-2348OC

БЛД = бронхолёгочная дисплазия; СГВ = скорректированный гестационный возраст; СРАП = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ИВЛ = инвазивная искусственная вентиляция лёгких; НИППВ = неинвазивная или назальная интермиттирующая вентиляция с положительным давлением; ПМВ = постменструальный возраст (гестационный возраст плюс хронологический возраст [в неделях]).

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