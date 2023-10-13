БЛД = бронхолёгочная дисплазия; СГВ = скорректированный гестационный возраст; СРАП = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ИВЛ = инвазивная искусственная вентиляция лёгких; НИППВ = неинвазивная или назальная интермиттирующая вентиляция с положительным давлением; ПМВ = постменструальный возраст (гестационный возраст плюс хронологический возраст [в неделях]).