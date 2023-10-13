Краткосрочные вмешательства при проблемах, вызванных алкоголизмом
Уровень вмешательства
Критерии применения
Техника краткосрочного вмешательства
1
Если результаты скрининга определяют, что вмешательство необходимо, но время ограничено
Просто констатируя обеспокоенность тем, что выпивка пациента превышаетрекомендуемые пределы и может привести к проблемам, связанным с алкоголем; рекомендовать пациенту минимизировать или остановитьвыпивку
2
Если направление к специалисту не является необходимостью;если отказ от алкоголя не являетсяобязательной целью
Проект ограниченного, структурированного вмешательства врача/медицинской сестры: 2 кратких сеанса тет-а-тет, с интервалом в 1 месяце, с последующим телефонным звонком спустя 2 недели после каждого сеанса
3
Если у пациента имеются симптомы злоупотребления алкоголем или зависимость; Если основной целью является отказ от алкоголя
Усиление мотивации; обращение к специалисту