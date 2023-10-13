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Краткосрочные вмешательства при проблемах, вызванных алкоголизмом

Уровень вмешательства

Критерии применения

Техника краткосрочного вмешательства

1

Если результаты скрининга определяют, что вмешательство необходимо, но время ограничено

Просто констатируя обеспокоенность тем, что выпивка пациента превышаетрекомендуемые пределы и может привести к проблемам, связанным с алкоголем; рекомендовать пациенту минимизировать или остановитьвыпивку

2

Если направление к специалисту не является необходимостью;если отказ от алкоголя не являетсяобязательной целью

Проект ограниченного, структурированного вмешательства врача/медицинской сестры: 2 кратких сеанса тет-а-тет, с интервалом в 1 месяце, с последующим телефонным звонком спустя 2 недели после каждого сеанса

3

Если у пациента имеются симптомы злоупотребления алкоголем или зависимость; Если основной целью является отказ от алкоголя

Усиление мотивации; обращение к специалисту

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