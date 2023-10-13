Компоненты сексуального анамнеза для оценки сексуальных расстройств у женщин
Область
Специфические элементы
Медицинский анамнез
Общее состояние здоровья (включая анамнез, эндокринологические состояния, физическую энергию, уровень стресса и тревоги, психиатрический анамнез и настроение), медикаментозное лечение, злоупотребление психоактивными веществами, гинекологический и акушерский анамнез (например, процедуры, беременность, ИППП), травмы тазовых органов и половые травмы
Отношения с партнером
Сексуальная ориентация, эмоциональная близость, доверие, уважение, привлекательность, коммуникация, верность, гнев, враждебность, негодование, история насилия со стороны сексуального партнера
Текущий сексуальный контекст
Состояние сексуальной функции партнера, уровень активности и поведение в период, предшествующий попыткам сексуальной деятельности, адекватность сексуальной стимуляции и сексуальной коммуникации, согласованность по времени сексуальной деятельности (например, слишком поздно ночью или слишком поспешные действия), степень защиты интимной жизни
Пусковые механизмы сексуального желания и возбуждения
Настройка; сексуальная сигнализация в визуальной, письменной и устной форме; совместная деятельность с эротической подоплекой (например, совместное принятие душа, эротические танцы, прослушивание соответствующей музыки); типы стимуляции (нефизическая; телесная, не затрагивающая область половых органов; затрагивающая гениталии, но без проникновения)
Блокаторы сексуальной активации
Усталость, стресс, тревожные расстройства, депрессии, негативный прошлый сексуальный опыт, страх относительно последствий контакта (включая потерю контроля над ситуацией, боль, нежелательную беременность или бесплодие), повседневные отвлекающие раздражители, нехватка сна
Оргазм
Наличие или отсутствие; реакция на отсутствие (подавлена ли женщина или нет), различия ответной реакции на стимуляцию партнером и самостимуляцию
Исход
Эмоциональное и физическое удовлетворение или неудовлетворенность
Характер и локализация боли при диспареунии
Болезненные ощущения при половом контакте: чувство жжения, резкая боль до слез, болезненные ощущения вследствие трения или растяжения, а также тупая боль
Поверхностные (влагалищные), интравагинальные или глубокие в тазу
Момент возникновения боли при диспареунии
Во время частичного или полного проникновения, глубокого введения полового члена, при фрикциях или при эякуляции партнера; сразу после проникновения; или при мочеиспускании после вагинального проникновения
Самовосприятие
Уверенность в себе, своей желанности, своем теле, половых органах или сексуальной компетентности
Анамнез жизни
Отношения с братьями и сестрами, родителями/опекунами, травмы, потеря близких, насилие (эмоциональное, физическое или сексуальное), последствия выражения эмоций в детстве, культурные или религиозные ограничения
Прошлый сексуальный опыт
Тип контактов (по желанию, по принуждению, с применением насилия или комбинированного типа), субъективный сексуальный опыт (насколько он был приносящим внутреннее удовлетворение, разнообразным и приятным), результаты (положительные или отрицательные — например, незапланированная беременность, ИППП, осуждение со стороны родителей или общества, чувство вины из-за религиозных верований)
Личностные факторы
Способность доверять, уровень психологического комфорта при ощущении уязвимости; сдерживаемый гнев, вызывающий подавление сексуальных эмоций, потребность контролировать ситуацию, необоснованно завышенные ожидания для себя, чрезмерная настороженность (т.е., беспокойство по поводу возможной боли, которая способна блокировать удовольствие), одержимость, тревожное расстройство, склонность к депрессии
Медицинские препараты
Специальные препараты (в том числе безрецептурные) и сроки их применения при сексуальной дисфункции
ИППП = инфекции, передающиеся половым путем.