*Синдром Оменна – это аутосомно-рецессивная форма ТКИД, вызывающего эритродермию, десквамацию, алопецию, хроническую диарею, задержку развития, лимфаденопатию, эозинофилию, гепатоспленомегалию и повышенный уровень IgE в сыворотке крови.