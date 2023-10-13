Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит
Заболевание
Наследственность
Поврежденные гены
Клинические данные
Аутосомно-рецессивные
ATM
Атаксия, телеангиэктазии, рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, эндокринные нарушения (например, дисгенезия гонад, атрофия яичек, сахарный диабет), повышенный риск онкозаболеваний
Хрящево-волосяная гипоплазия
Аутосомно-рецессивные
RMRP
Карликовость с короткими конечностями, распространенные и оппортунистические инфекции
Сочетанный иммунодефицит с недостаточной, но не отсутствующей функцией Т-клеток и нормальным или повышенным уровнем иммуноглобулинов
Аутосомно-рецессивный или Х-сцепленный
NEMO
Распространенные и оппортунистические инфекции, лимфопения, увеличение лимфатических узлов, гепатоспленомегалия, у некоторых пациентов - поражения кожи, сходные с Лангергансо-клеточным гистиоцитозом
Аутосомно-доминантный или рецессивный
STAT3 (доминантный)
TYK2, DOCK8 (рецессивный)
Синусно-пульмональные инфекции; стафилококковые абсцессы кожи, легких, суставов и внутренних органов; легочные пневматоцеле; зудящие дерматиты; огрубление черт лица; задержка прорезания молочных зубов; остеопения; рецидивирующие переломы; эозинофилия тканей и крови
Недостаточность MHC-антигенов
Аутосомно-рецессивные
Различные включения, RFX, RFXANK, RFX5 и RFXAP
Распространенные и оппортунистические инфекции
Аутосомно-рецессивный или Х-сцепленный
Различные (гены), в том числе JAK3, PTPRC (CD45), RAG1, RAG2 (аутосомно-рецессивный)
IL-2RG (Х-связанный)
Кандидоз полости рта, пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii, диарея продолжительностью до 6 месяцев, задержка развития, реакция «трансплантат против хозяина», отсутствие тени вилочковой железы, лимфопения, костные патологии (при дефиците ADA), эксфолиативный дерматит как часть синдрома Оменна*
Х-сцепленный рецессивный
WASP
Как правило, гнойные и оппортунистические инфекции, экзема, тромбоцитопения
Возможны желудочно-кишечные кровотечения (такие, как геморрагическая диарея), рецидивирующие инфекции дыхательных путей, онкозаболевания (у 10% пациентов > 10 лет), инфекции ветряной оспы, герпеса
*Синдром Оменна – это аутосомно-рецессивная форма ТКИД, вызывающего эритродермию, десквамацию, алопецию, хроническую диарею, задержку развития, лимфаденопатию, эозинофилию, гепатоспленомегалию и повышенный уровень IgE в сыворотке крови.
АДА =аденозин дезаминаза; ATM телеангиоэктатическая мутированная атаксия; DOCK = дедикатор цитокинеза; IL-2RG = рецептор ИЛ-2 гамма; JAK = Янус-киназа; MHC = главный комплекс гистосовместимости; NEMO = первичный модулятор ядерного фактора каппа-B ; PTPRC = протеин-тирозин-фосфатаза, тип рецептора, С; RAG = ген активации рекомбинации; RFX = регуляторный фактор Х; RFXANK = RFX-содержащие анкириновые повторы; RFXAP = RFX-ассоциированный белок; RMRP = рибонуклеаза процессинга митохондриальной ДНК; SCID = тяжелый комбинированный иммунодефицит; STAT = преобразователь сигнала и активатор транскрипции; TYK = тирозинкиназа; WASP = белок синдрома Вискотта–Олдрича.