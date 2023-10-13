Количество тромбоцитов и риск кровотечения
Количество тромбоцитов
Риск кровотечения*
≥ 50 000/мкл (≥ 50 × 109/л)
Минимальный
20 000-50 000/мкл (20–50 × 109/л)
Незначительное кровотечение после травмы
< 20 000/мкл (< 20 × 109/л)
Спонтанное кровотечение
< 5000/мкл (< 5 × 109/л)
Серьёзные, возможно,угрожающие жизни спонтанное кровотечение
* Снижение функции тромбоцитов (например, из-за уремии или применения нестероидных противовоспалительных препаратов [НПВП], аспирина или другого лекарства) увеличивает риск кровотечения в каждом диапазоне количества тромбоцитов.