Клиническое стадирование хронического лимфолейкоза*
Классификация и стадия
Описание
Рай
Стадия 0
Абсолютный лимфоцитоз > 10 000/мкл (> 10 × 109/л) в крови и ≥ 30% лимфоцитов в костном мозге
Стадия I
Стадия 0 плюс увеличение лимфатических узлов
Стадия II
Стадия 0 плюс гепатомегалия или спленомегалия
Стадия III
Стадия 0 плюс анемия с уровнем гемоглобина < 11 г/дл (< 110 г/л)
Стадия IV
Стадия 0 плюс тромбоцитопения с количеством тромбоцитов < 100 000/мкл (< 100 × 109/л)
Binet
Стадия A
Абсолютный лимфоцитоз > 10 000/мкл (> 10 × 109/л) в крови и ≥ 30% лимфоцитов в костном мозге
Гемоглобин ≥ 10 г/дл (≥ 100 г/л)
Тромбоциты ≥ 100000/мкл (≥ 100 × 109/л)
≤ 2 вовлеченных областей*
Стадия B
То же, что и при стадии А, но с вовлечением 3-5 областей
Стадия C
То же, что и при стадии А или В, но Hb < 10 г/дл (< 100 г/л) или тромбоциты < 100 000/мкл (100 × 109/л)
*Отдельными областями считаются: шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы; печень и селезенка.