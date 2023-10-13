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Клиническое стадирование хронического лимфолейкоза*

Классификация и стадия

Описание

Рай

Стадия 0

Абсолютный лимфоцитоз > 10 000/мкл (> 10 × 109/л) в крови и 30% лимфоцитов в костном мозге

Стадия I

Стадия 0 плюс увеличение лимфатических узлов

Стадия II

Стадия 0 плюс гепатомегалия или спленомегалия

Стадия III

Стадия 0 плюс анемия с уровнем гемоглобина < 11 г/дл (< 110 г/л)

Стадия IV

Стадия 0 плюс тромбоцитопения с количеством тромбоцитов < 100 000/мкл (< 100 × 109/л)

Binet

Стадия A

Абсолютный лимфоцитоз > 10 000/мкл (> 10 × 109/л) в крови и 30% лимфоцитов в костном мозге

Гемоглобин 10 г/дл (≥ 100 г/л)

Тромбоциты 100000/мкл (≥ 100 × 109/л)

2 вовлеченных областей*

Стадия B

То же, что и при стадии А, но с вовлечением 3-5 областей

Стадия C

То же, что и при стадии А или В, но Hb < 10 г/дл (< 100 г/л) или тромбоциты < 100 000/мкл (100 × 109/л)

*Отдельными областями считаются: шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы; печень и селезенка.

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