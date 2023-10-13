skip to main content
MSD Manual LogoСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Клинические типы синдромов Элерса-Данлоса

Клинические типы синдромов Элерса-Данлоса

Тип

Общие клинические особенности

Варианты генов

Молекулярная патофизиология

Классический

Хрупкая кожа (бархатистой или тестообразной текстуры)

Атрофические рубцы

Генерализованная гипермобильность

COL5A1

COL5A2

COL1A1

Структура и биосинтез коллагена

Сосудистые проявления

Хрупкость артерий, аневризма, расслоение, разрыв

Синяки / ушибы

Разрыв толстой кишки и матки, мышц или сухожилий

Спонтанный пневмоторакс

COL3A1

COL1A1

Структура и биосинтез коллагена

Артрохалазия

Выраженная гипермобильность с вывихами

Врожденный вывих бедра (двусторонний)

Хрупкость тканей и атрофическое рубцевание

COL1A1

COL1A2

Структура и биосинтез коллагена

Дерматоспараксис

Чрезвычайная хрупкость кожи с дряблой, избыточной кожей и выраженными кровоподтеками

Характерные черепно-лицевые признаки*

Короткие конечности

ADAMTS2

Структура и биосинтез коллагена

Клапанный (сердечный)

Недостаточность сердечных клапанов (клапанная)

Гипермобильность

COL1A2

Структура и биосинтез коллагена

Кифосколиотический

Гипотония

Врожденный/рано манифестировавший кифосколиоз

Гипермобильность

PLOD1

FKBP14

Сворачивание и сшивание коллагена

Классикоподобный

Классикоподобный тип 2 (предварительный)

Классикоподобный:

Гиперрастяжимая кожа (бархатистая текстура); отсутствие атрофических рубцов

Отек ног

Классикоподобный тип 2:

Гиперэластичная кожа с атрофическими рубцами

Генерализованная гипермобильность

Остеопения

И то, и другое:

Деформация стопы†

Классикоподобный: TNXB

Классикоподобный тип 2: AEBP1

Классикоподобный: структура и функция мышечного матрикса

Классикоподобный тип 2: образование коллагена и внеклеточного матрикса

Миопатический

Гипотония

Контрактуры

Гипермобильность

COL12A1

Структура и функция мышечного матрикса

Мышечно-контрактурный

Множественные контрактуры

Характерные черепно-лицевые признаки*

Хрупкая, гиперэластичная кожа со склонностью к образованию синяков

CHST14

Дерматансульфат-эпимераза DSE

Биосинтез гликозаминогликанов

Спондилодиспластический

Прогрессирующая низкорослость

Гипотония

Искривление конечностей

Отдельные краниофациальные особенности, характерные для мутации в соответствующем гене

B4GALT7

B3GALT6

SLC39A13

Биосинтез гликозаминогликанов (B4GALT7 и B3GALT6)

Внутриклеточные процессы (SLC39A13)

Синдром хрупкой роговицы

Тонкая роговица, разрыв роговицы, отслойка сетчатки

Потеря слуха

ZNF469

PRDM5

Гомеостаз внеклеточного матрикса

Пародонтальный

Тяжелое пародонтальное заболевание с ранним началом и потерей зубов

Претибиальные бляшки

Гиперрастяжимая кожа со склонностью к образованию синяков

C1R

C1S

Путь активации комплемента

Гиперподвижность

Генерализованная гипермобильность суставов

Нестабильность суставов

Хроническая боль

Неизвестно

Неизвестно

* Черепно-лицевые признаки включают большой родничок, скошенные вниз глазные щели и голубые склеры; другие варьируют в зависимости от типа синдрома Элерса-Данлоса.

† Деформации стопы включают широкий передний отдел стопы, брахидактилию, плоскостопие, вальгусную деформацию и папулы на пятках.

Data from The Ehlers-Danlos Society. 2017 EDS International Classification; Malfait F, Castori M, Francomano CA, Giunta C, Kosho T, Byers PH. The Ehlers-Danlos syndromes. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):64. Published 2020 Jul 30. doi:10.1038/s41572-020-0194-9; and from Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2017;175(1):8-26. doi:10.1002/ajmg.c.31552.

* Черепно-лицевые признаки включают большой родничок, скошенные вниз глазные щели и голубые склеры; другие варьируют в зависимости от типа синдрома Элерса-Данлоса.

† Деформации стопы включают широкий передний отдел стопы, брахидактилию, плоскостопие, вальгусную деформацию и папулы на пятках.

Data from The Ehlers-Danlos Society. 2017 EDS International Classification; Malfait F, Castori M, Francomano CA, Giunta C, Kosho T, Byers PH. The Ehlers-Danlos syndromes. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):64. Published 2020 Jul 30. doi:10.1038/s41572-020-0194-9; and from Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2017;175(1):8-26. doi:10.1002/ajmg.c.31552.

По этим темам