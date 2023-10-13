Клинические типы синдромов Элерса-Данлоса
Тип
Общие клинические особенности
Варианты генов
Молекулярная патофизиология
Классический
Хрупкая кожа (бархатистой или тестообразной текстуры)
Атрофические рубцы
Генерализованная гипермобильность
COL5A1
COL5A2
COL1A1
Структура и биосинтез коллагена
Сосудистые проявления
Хрупкость артерий, аневризма, расслоение, разрыв
Синяки / ушибы
Разрыв толстой кишки и матки, мышц или сухожилий
Спонтанный пневмоторакс
COL3A1
COL1A1
Структура и биосинтез коллагена
Артрохалазия
Выраженная гипермобильность с вывихами
Врожденный вывих бедра (двусторонний)
Хрупкость тканей и атрофическое рубцевание
COL1A1
COL1A2
Структура и биосинтез коллагена
Дерматоспараксис
Чрезвычайная хрупкость кожи с дряблой, избыточной кожей и выраженными кровоподтеками
Характерные черепно-лицевые признаки*
Короткие конечности
ADAMTS2
Структура и биосинтез коллагена
Клапанный (сердечный)
Недостаточность сердечных клапанов (клапанная)
Гипермобильность
COL1A2
Структура и биосинтез коллагена
Кифосколиотический
Гипотония
Врожденный/рано манифестировавший кифосколиоз
Гипермобильность
PLOD1
FKBP14
Сворачивание и сшивание коллагена
Классикоподобный
Классикоподобный тип 2 (предварительный)
Классикоподобный:
Гиперрастяжимая кожа (бархатистая текстура); отсутствие атрофических рубцов
Отек ног
Классикоподобный тип 2:
Гиперэластичная кожа с атрофическими рубцами
Генерализованная гипермобильность
Остеопения
И то, и другое:
Деформация стопы†
Классикоподобный: TNXB
Классикоподобный тип 2: AEBP1
Классикоподобный: структура и функция мышечного матрикса
Классикоподобный тип 2: образование коллагена и внеклеточного матрикса
Миопатический
Гипотония
Контрактуры
Гипермобильность
COL12A1
Структура и функция мышечного матрикса
Мышечно-контрактурный
Множественные контрактуры
Характерные черепно-лицевые признаки*
Хрупкая, гиперэластичная кожа со склонностью к образованию синяков
CHST14
Дерматансульфат-эпимераза DSE
Биосинтез гликозаминогликанов
Спондилодиспластический
Прогрессирующая низкорослость
Гипотония
Искривление конечностей
Отдельные краниофациальные особенности, характерные для мутации в соответствующем гене
B4GALT7
B3GALT6
SLC39A13
Биосинтез гликозаминогликанов (B4GALT7 и B3GALT6)
Внутриклеточные процессы (SLC39A13)
Синдром хрупкой роговицы
Тонкая роговица, разрыв роговицы, отслойка сетчатки
Потеря слуха
ZNF469
PRDM5
Гомеостаз внеклеточного матрикса
Пародонтальный
Тяжелое пародонтальное заболевание с ранним началом и потерей зубов
Претибиальные бляшки
Гиперрастяжимая кожа со склонностью к образованию синяков
C1R
C1S
Путь активации комплемента
Гиперподвижность
Генерализованная гипермобильность суставов
Нестабильность суставов
Хроническая боль
Неизвестно
Неизвестно
* Черепно-лицевые признаки включают большой родничок, скошенные вниз глазные щели и голубые склеры; другие варьируют в зависимости от типа синдрома Элерса-Данлоса.
† Деформации стопы включают широкий передний отдел стопы, брахидактилию, плоскостопие, вальгусную деформацию и папулы на пятках.
Data from The Ehlers-Danlos Society. 2017 EDS International Classification; Malfait F, Castori M, Francomano CA, Giunta C, Kosho T, Byers PH. The Ehlers-Danlos syndromes. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):64. Published 2020 Jul 30. doi:10.1038/s41572-020-0194-9; and from Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2017;175(1):8-26. doi:10.1002/ajmg.c.31552.