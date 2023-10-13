Клинические стадии портосистемной энцефалопатии
Стадия
Сознание и поведение
Нейромышечная функция
0 (субклиническая)
Бессимптомное уменьшение когнитивных способностей
Нет
1
Нарушение сна
Нарушение концентрации
Депрессия, тревожность или раздражительность
Монотонный голос
Тремор
Плохой почерк
Конструктивная апраксия
2
Сонливость
Дезориентация
Плохая кратковременная память
Несдержанное поведение
Атаксия
Дизартрия
Хлопающий тремор (астериксис)
Автоматизм (зевание, моргание, сосательные движения)
3
Сонливость
Спутанность сознания
Амнезия
Ярость, паранойя или другое странное поведение
Нистагм
Ригидность мышц
Гиперрефлексия или гипорефлекция
4
Кома
Расширенные зрачки
Окулоцефальные или окуловестибулярные рефлексы
Децеребрационная ригидность