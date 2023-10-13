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Клинические стадии портосистемной энцефалопатии

Стадия

Сознание и поведение

Нейромышечная функция

0 (субклиническая)

Бессимптомное уменьшение когнитивных способностей

Нет

1

Нарушение сна

Нарушение концентрации

Депрессия, тревожность или раздражительность

Монотонный голос

Тремор

Плохой почерк

Конструктивная апраксия

2

Сонливость

Дезориентация

Плохая кратковременная память

Несдержанное поведение

Атаксия

Дизартрия

Хлопающий тремор (астериксис)

Автоматизм (зевание, моргание, сосательные движения)

3

Сонливость

Спутанность сознания

Амнезия

Ярость, паранойя или другое странное поведение

Нистагм

Ригидность мышц

Гиперрефлексия или гипорефлекция

4

Кома

Расширенные зрачки

Окулоцефальные или окуловестибулярные рефлексы

Децеребрационная ригидность

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