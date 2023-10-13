Клинические проявления атеросклероза
Сосудистое русло
Острые проявления
Хронические проявления
Сонные или мозговые артерии
Транзиторная ишемическая атака (ТИА) или инсульт: внезапное появление неврологических симптомов (например, онемение, слабость, особенно очаговая, спутанность сознания, афазия).
Транзиторные ишемические атаки и сосудистая деменция: потеря памяти; спутанность сознания; проблемы с рассуждением, планированием, суждением, речью и другими когнитивными способностями
Коронарные артерии
Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда): боль в груди, одышка, тошнота, рвота, потливость, аритмия, гипотензия, шок, внезапная сердечная смерть
Стабильная ишемическая болезнь сердца: стенокардия, одышка, усталость
Грудная аорта
Расслоение или разрыв аневризмы грудной аорты: внезапная выраженная боль в груди или верхней части спины, одышка, потеря сознания, гипотензия, шок.
Аневризма грудной аорты: часто протекает бессимптомно
Брюшная аорта
Разрыв аневризмы брюшной аорты: Внезапная сильная боль в животе или спине, головокружение, гипотензия, шок
Аневризма брюшной аорты: пульсирующая или глубокая боль в спине, ощущение пульсации в животе, перемежающаяся хромота
Брыжеечные артерии
Острая мезентериальная ишемия: внезапная сильная боль в животе, тошнота, рвота, диарея, кровь в стуле
Хроническая мезентериальная ишемия: постпрандиальная боль, потеря веса
Почечные артерии
Тромбоз почечной артерии: внезапная сильная боль в боку, гематурия, тошнота, рвота
Реноваскулярная гипертензия и хроническая болезнь почек: трудно контролируемая артериальная гипертензия, задержка жидкости, утомляемость.
Периферические артерии нижних конечностей
Острая ишемия конечности: сильная боль, похолодание, онемение и бледность пораженной конечности
Заболевание периферических артерий: перемежающаяся хромота, боль в покое, незаживающие язвы