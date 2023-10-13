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Клинические проявления атеросклероза

Клинические проявления атеросклероза

Сосудистое русло

Острые проявления

Хронические проявления

Сонные или мозговые артерии

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) или инсульт: внезапное появление неврологических симптомов (например, онемение, слабость, особенно очаговая, спутанность сознания, афазия).

Транзиторные ишемические атаки и сосудистая деменция: потеря памяти; спутанность сознания; проблемы с рассуждением, планированием, суждением, речью и другими когнитивными способностями

Коронарные артерии

Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда): боль в груди, одышка, тошнота, рвота, потливость, аритмия, гипотензия, шок, внезапная сердечная смерть

Стабильная ишемическая болезнь сердца: стенокардия, одышка, усталость

Грудная аорта

Расслоение или разрыв аневризмы грудной аорты: внезапная выраженная боль в груди или верхней части спины, одышка, потеря сознания, гипотензия, шок.

Аневризма грудной аорты: часто протекает бессимптомно

Брюшная аорта

Разрыв аневризмы брюшной аорты: Внезапная сильная боль в животе или спине, головокружение, гипотензия, шок

Аневризма брюшной аорты: пульсирующая или глубокая боль в спине, ощущение пульсации в животе, перемежающаяся хромота

Брыжеечные артерии

Острая мезентериальная ишемия: внезапная сильная боль в животе, тошнота, рвота, диарея, кровь в стуле

Хроническая мезентериальная ишемия: постпрандиальная боль, потеря веса

Почечные артерии

Тромбоз почечной артерии: внезапная сильная боль в боку, гематурия, тошнота, рвота

Реноваскулярная гипертензия и хроническая болезнь почек: трудно контролируемая артериальная гипертензия, задержка жидкости, утомляемость.

Периферические артерии нижних конечностей

Острая ишемия конечности: сильная боль, похолодание, онемение и бледность пораженной конечности

Заболевание периферических артерий: перемежающаяся хромота, боль в покое, незаживающие язвы

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