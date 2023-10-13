Клинические последствия нарушения кислотно-основного баланса
Система
Ацидемия
Алкалоз
Сердечно-сосудистая система
Нарушение сократимости миокарда
Расширение артериол
Веноконстрикция
Централизация объема крови
Повышение легочного сосудистого сопротивления
Снижение сердечного выброса
Снижение системного артериального давления
Снижение гепаторенального кровотока
Снижение порога для развития сердечных аритмий
Ослабление восприимчивости к катехоламинам
Сужение артериол
Снижение коронарного кровотока
Снижение порога для развития стенокардии
Снижение порога для развития сердечных аритмий
Метаболическое
Инсулинорезистентность
Подавление анаэробного гликолиза
Снижение синтеза АТФ (аденозина трифосфата)
Разрушение белка
Деминерализация костей (хроническая)
Стимуляция анаэробного гликолиза
Формирование органических кислот
Снижение диссоциации оксигемоглобина
Снижение содержания ионизированного кальция
Неврологические симптомы
Ингибирование клеточного метаболизма и регулирования объема клеток
Оглушение и кома
Тетания
Судороги
Летаргия
Делирий
Ступор
Нарушения дыхания
Компенсаторная гипервентиляция с возможным утомлением дыхательных мышц
Компенсаторная гиповентиляция с гипоксемией и гиперкапнией