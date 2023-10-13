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Клинические корреляции обезвоживания

Степень тяжести

Дефицит жидкости в мл/кг (процент от массы тела)*

Признаки †

Младенцы

Подростки

Легкая

50 (5%)

30 (3%)

Как правило, проявления минимальны, но могут выражаться суховатыми слизистыми оболочками полости рта, усиленной жаждой, незначительным снижением диуреза

Умеренный

100 (10%)

50–60 (5–6%)

Сухие слизистые оболочки щек, тахикардия, небольшое количество или полное отсутствие мочи, вялость, запавшие глаза и родничок, потеря тургора кожи

Тяжелый

150 (15%)

70–90 (7–9%)

Те же, что и при умеренном, а также быстрый, нитевидный пульс, отсутствие слез, цианоз, учащенное дыхание; замедленное капиллярное наполнение; гипотензия; пестрая кожа; кома

* Стандартное оценки для детей начиная с раннего детства и отрочества не были установлены. Для детей этого возраста клиницисты должны использовать средние значения между показанными для младенцев и подростков на основе клинической оценки.

† Эти данные касаются пациентов с содержанием натрия в сыворотке крови в пределах нормы; клинические проявления при гипернатриемии и гипонатриемии могут различаться.

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