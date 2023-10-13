Клинические корреляции обезвоживания
Степень тяжести
Дефицит жидкости в мл/кг (процент от массы тела)*
Признаки †
Младенцы
Подростки
Легкая
50 (5%)
30 (3%)
Как правило, проявления минимальны, но могут выражаться суховатыми слизистыми оболочками полости рта, усиленной жаждой, незначительным снижением диуреза
Умеренный
100 (10%)
50–60 (5–6%)
Сухие слизистые оболочки щек, тахикардия, небольшое количество или полное отсутствие мочи, вялость, запавшие глаза и родничок, потеря тургора кожи
Тяжелый
150 (15%)
70–90 (7–9%)
Те же, что и при умеренном, а также быстрый, нитевидный пульс, отсутствие слез, цианоз, учащенное дыхание; замедленное капиллярное наполнение; гипотензия; пестрая кожа; кома
* Стандартное оценки для детей начиная с раннего детства и отрочества не были установлены. Для детей этого возраста клиницисты должны использовать средние значения между показанными для младенцев и подростков на основе клинической оценки.
† Эти данные касаются пациентов с содержанием натрия в сыворотке крови в пределах нормы; клинические проявления при гипернатриемии и гипонатриемии могут различаться.