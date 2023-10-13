Клеточный иммуннодефицит
Заболевание
Наследственность
Поврежденные гены
Клинические данные
Аутосомно-доминантный или рецессивный
STAT1 (доминантный)
AIRE (рецессивный)
Хронические или рецидивирующие кандидозные инфекции, онихомикоз, аутосомно-рецессивная аутоиммунная полиэндокринопатия – кандидоз- эктодермальная дистрофия (с гипопаратиреозом и недостаточностью коры надпочечников)
Аутосомно-доминантное наследование
Гены на участке хромосомы 22q11.2
Гены хромосомы 10p13
Характерный внешний вид лица с низким расположением ушных раковин, врожденные пороки сердца (например, деформация дуги аорты), гипоплазия или аплазия вилочковой железы, гипопаратиреоз с гипокальциемической тетанией, рецидивирующие инфекции, задержки развития
Х-сцепленный
SH2D1A (тип 1)
XIAP (тип 2)
Бессимптомно до начала вирусной инфекции Эпштейна-Барр, с последующим молниеносным или смертельным инфекционным мононуклеозом с печеночной недостаточностью, В-клеточными лимфомами, спленомегалией, апластической анемией
Аутосомно-рецессивные
ZAP-70
Распространенные и оппортунистические инфекции
Отсутствие клеток CD8
AIRE = аутоиммунный регулятор; CD = кластеры дифференцировки; SH2D1A = SH2-домен, содержащий 1А; STAT = преобразователь сигнала и активатор транскрипции; XIAP = Х-сцепленный ингибитор апоптоза.