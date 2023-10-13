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Клеточный иммуннодефицит

Заболевание

Наследственность

Поврежденные гены

Клинические данные

Хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек

Аутосомно-доминантный или рецессивный

STAT1 (доминантный)

AIRE (рецессивный)

Хронические или рецидивирующие кандидозные инфекции, онихомикоз, аутосомно-рецессивная аутоиммунная полиэндокринопатия – кандидоз- эктодермальная дистрофия (с гипопаратиреозом и недостаточностью коры надпочечников)

Синдром Ди Джорджи

Аутосомно-доминантное наследование

Гены на участке хромосомы 22q11.2

Гены хромосомы 10p13

Характерный внешний вид лица с низким расположением ушных раковин, врожденные пороки сердца (например, деформация дуги аорты), гипоплазия или аплазия вилочковой железы, гипопаратиреоз с гипокальциемической тетанией, рецидивирующие инфекции, задержки развития

Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром

Х-сцепленный

SH2D1A (тип 1)

XIAP (тип 2)

Бессимптомно до начала вирусной инфекции Эпштейна-Барр, с последующим молниеносным или смертельным инфекционным мононуклеозом с печеночной недостаточностью, В-клеточными лимфомами, спленомегалией, апластической анемией

Дефицит ассоциированного с зета-цепью белка 70 (ZAP-70)

Аутосомно-рецессивные

ZAP-70

Распространенные и оппортунистические инфекции

Отсутствие клеток CD8

AIRE = аутоиммунный регулятор; CD = кластеры дифференцировки; SH2D1A = SH2-домен, содержащий 1А; STAT = преобразователь сигнала и активатор транскрипции; XIAP = Х-сцепленный ингибитор апоптоза.

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