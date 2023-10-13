Классификация цервикальной цитологии Бетесда*
Категория
Детали
Примечания
Тип образца
Обычный (Папаниколау [Пап] тест), препарат на жидкой основе или другой
Отмечается тип теста.
Качество образца
Удовлетворительное для исследования
Описываются любые качественные показатели (например, присутствие/отсутствие компонентов эндоцервикса или зоны трансформации, частично скрытая кровь, воспаление).
Не подходит для оценки (отклонен и не обработан)
Причина указана.
Не подходит для оценки, но обработан и оценивается
Причина указана.
Общая категоризация (необязательно)
Отсутствие интраэпителиального поражения или рака
Патологические изменения клеток эпителия
Другие признаки:
Результаты исследования изложены или интерпретированы ниже.
Интерпретация незлокачественных патологических изменений†
Возбудители
Возможные результаты включают:
Неопухолевые результаты (отчетность не является обязательной)
Возможные результаты включают:
Интерпретация патологических изменений клеток эпителия
Сквамозные клетки
Возможные результаты включают:
Железисто-клеточная карцинома
Возможные результаты включают:
Интерпретация прочих патологических изменений
Клетки эндометрия (у женщин > 45)*
Определяется наличие сквамозного интраэпителиального поражения.
Другие виды рака
—
Тип определен.
* Необходимо сообщить об использовании автоматизированного устройства для сканирования, а также о дополнительных тестах (например, на ВПЧ) и их результатах.
† Если нет клеточных признаков неоплазии, должен быть указан отрицательный результат на предмет внутриэпителиального поражения или злокачественности здесь или в общей категоризации.
‡ Клеточные изменения при ВПЧ-инфекции, называемые ранее: койлоцитоз, койлоцитозная атипия и кондиломатозная атипия — включены в категорию сквамозных интраэпителиальных опухолей с низким потенциалом злокачественности.
ЦИН = цервикальная интраэпителиальная неоплазия; CIS = карцинома in situ; ВПЧ = вирус папилломы человека; ВМС = внутриматочная спираль; БДУ = без дополнительных уточнений.
Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.