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Классификация цервикальной цитологии Бетесда*

Категория

Детали

Примечания

Тип образца

Обычный (Папаниколау [Пап] тест), препарат на жидкой основе или другой

Отмечается тип теста.

Качество образца

Удовлетворительное для исследования

Описываются любые качественные показатели (например, присутствие/отсутствие компонентов эндоцервикса или зоны трансформации, частично скрытая кровь, воспаление).

Не подходит для оценки (отклонен и не обработан)

Причина указана.

Не подходит для оценки, но обработан и оценивается

Причина указана.

Общая категоризация (необязательно)

Отсутствие интраэпителиального поражения или рака

Патологические изменения клеток эпителия

Другие признаки:

Результаты исследования изложены или интерпретированы ниже.

Интерпретация незлокачественных патологических изменений†

Возбудители

Возможные результаты включают:

  • Trichomonas vaginalis

  • Грибы, морфологически сходные с видом Candida

  • Изменения во влагалищной флоре, предполагающие бактериальный вагиноз

  • Бактерии, морфологически сходные с видами рода Actinomyces

  • Клеточные изменения, указывающие на вирус простого герпеса

  • Клеточные изменения, связанные с цитомегаловирусом

Неопухолевые результаты (отчетность не является обязательной)

Возможные результаты включают:

  • Неопухолевые клеточные вариации (плоскоклеточная метаплазия, кератотические изменения, трубная метаплазия, атрофия или изменения, связанные с беременностью)

  • Реактивные клеточные изменения, связанные с воспалением (лимфоцитарный цервицит), облучением или использованием ВМУ

  • Состояние железистых клеток после гистерэктомии

Интерпретация патологических изменений клеток эпителия

Сквамозные клетки

Возможные результаты включают:

  • Атипичные сквамозные клетки неопределенной значимости (ASC-US)

  • Атипичные сквамозные клетки, для которых наличие очага высокой степени злокачественности не исключено (ASC-H)

  • Интраэпителиальный сквамозный очаг низкой степени злокачественности, связанный с ВПЧ‡инфекцией или слабой дисплазией (CIN 1)

  • Интраэпителиальный сквамозный очаг высокой степени злокачественности, связанный с умеренной (CIN 2) и тяжелой дисплазией (CIN3/CIS); отмечается, есть ли в очагах признаки инвазии

  • Плоскоклеточная карцинома

Железисто-клеточная карцинома

Возможные результаты включают:

  • Атипичные клетки: эндоцервикальные, эндометриальные или железистые; NOS или указать в комментарии

  • Атипичные клетки: эндоцервикальные или железистые; пользу неопластической

  • Аденокарцинома in situ: Эндоцервикальная

  • Аденокарцинома: Эндоцервикальная, эндометриальная, внематочная или БДУ

Интерпретация прочих патологических изменений

Клетки эндометрия (у женщин > 45)*

Определяется наличие сквамозного интраэпителиального поражения.

Другие виды рака

Тип определен.

* Необходимо сообщить об использовании автоматизированного устройства для сканирования, а также о дополнительных тестах (например, на ВПЧ) и их результатах.

† Если нет клеточных признаков неоплазии, должен быть указан отрицательный результат на предмет внутриэпителиального поражения или злокачественности здесь или в общей категоризации.

‡ Клеточные изменения при ВПЧ-инфекции, называемые ранее: койлоцитоз, койлоцитозная атипия и кондиломатозная атипия — включены в категорию сквамозных интраэпителиальных опухолей с низким потенциалом злокачественности.

ЦИН = цервикальная интраэпителиальная неоплазия; CIS = карцинома in situ; ВПЧ = вирус папилломы человека; ВМС = внутриматочная спираль; БДУ = без дополнительных уточнений.

Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.

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