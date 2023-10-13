Классификация типов кожи по Фицпатрику
Тип кожи
Типичные особенности
Способность к загару
I
Бледная белая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза, веснушки
Всегда сгорает, никогда не загорает
II
Светлая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые, карие или зеленые глаза
Легко сгорает, загорает с трудом
III
Более темный оттенок белой кожи, любой цвет глаз или волос
Иногда умеренно сгорает, загорает постепенно
Внутривенно
Светло-коричневая кожа
Сгорает только слегка, легко загорает
V
Смуглая кожа
Редко сгорает, легко покрывается темным загаром
VI
Темно-коричневая или черная кожа
Никогда не сгорает, всегда загорает очень легко