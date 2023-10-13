* Врожденный сифилис может привести к выкидышу, мертворождению или неонатальной смерти. Приблизительно 40% детей, рожденных женщинами с нелеченым сифилисом, рождаются мертвыми или умирают от инфекции в период новорожденности (см. Centers for Disease Control and Prevention: Syphilis)(ЦКЗ: "Сифилис").

† Может также быть в перманентно-латентном (бессимптомном) состоянии.