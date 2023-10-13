Классификация сифилиса
Стадия
Описание
Клинические проявления
Приобретенные
Первичный
Контагиозный
Твердый шанкр (маленькая, обычно безболезненная ранка на коже), местное увеличение лимфатических узлов
Вторичный
Контагиозный
Появляется недели или месяцы после первой стадии
Сыпь (которую можно перепутать с несколькими другими заболеваниями), раны на слизистых мембранах, потеря волос, лихорадка, много других признаков
Латентный
Бессимптомный; обычно неконтагиозный
Может быть невыраженным или сменяться заболеванием поздней стадии
Ранний латентный сифилис (< 1 года с момента заражения), иногда с рецидивами инфекционных поражений
Поздний скрытый сифилис (≥ 1 года с момента заражения), в редких случаях с рецидивами; положительный результат серологических тестов
Поздний или третичный
Симптоматичный; неконтагиозный
Клинически классифицируется как доброкачественный третичный сифилис, сердечно-сосудистый сифилис или нейросифилис (например, бессимптомный, менинговаскулярный или паренхиматозный нейросифилис; спинная сухотка)
Врожденные*†
Ранняя стадия
Симптоматические
Наблюдается до возраста 2 лет
Заболевание с явной клинической картиной (например, гепатоспленомегалия, желтуха, ринит, сыпь, увеличение лимфатических узлов, аномалии скелета)
Поздняя стадия
Симптоматические
Проявляется позже в течение жизни
Зубы Гетчинсона, патологии глаз или костей
* Врожденный сифилис может привести к выкидышу, мертворождению или неонатальной смерти. Приблизительно 40% детей, рожденных женщинами с нелеченым сифилисом, рождаются мертвыми или умирают от инфекции в период новорожденности (см. Centers for Disease Control and Prevention: Syphilis)(ЦКЗ: "Сифилис").
† Может также быть в перманентно-латентном (бессимптомном) состоянии.