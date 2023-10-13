Классификация рисков острого миелоидного лейкоза на основе генетических сигнатур при первичной диагностике
Прогноз
Генетические нарушения
Благоприятный
t(15;17)(q24.1;q24.1)/PML::RARA
t(16;16) или inv(16)(p13.1q22)/CBFB::MYH11
t(8;21)/(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1
Мутированный NPM1 без FLT3-ITD
Мутированный CEBPA в рамке считывания bZIP
Промежуточная стадия
Нормальный кариотип с мутированным NPM1 с FLT3-ITD
Дикий тип NPM1 с FLT3-ITD (без генетических нарушений неблагоприятного риска)
t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A
Цитогенетические и/или молекулярные аномалии, не классифицированные как благоприятные или неблагоприятные
Плохой
inv(3)(q21.3q26.2) или t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2::MECOM(EVI1)
t(3q26.2;v)/MECOM(EVI1) с перестройками
−5 или del(5q); −7; −17/abn(17p)
t(6;9)(p23.3;q34.1)/DEK::NUP214
t(v;11q23.3)/KMT2A с перестройками
t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1
t(8;16)(p11.2;p13.3)/KAT6A::CREBBP
Моносомный кариотип
Комплексный кариотип, определяемый как ≥ 3 не связанных между собой хромосомных аномалий при отсутствии других специфических повторяющихся генетических патологий; исключая гипердиплоидные кариотипы с ≥ 3 трисомиями (или полисомиями) без структурных аномалий
Мутированные ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1 и/или ZRSR2
Мутированный TP53
ITD = внутренняя тандемная дупликация.
Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood 2022;140(12):1345-1377. doi:10.1182/blood.2022016867