Классификация по шкале Killip острого инфаркта миокарда*
Класс
PAO2†
Клиническая картина
1
Норма
Нет клинических признаков недостаточности левого желудочка (ЛЖ)
2
Слегка уменьшено
Легкая и умеренная недостаточность ЛЖ
3
Аномальный
Острая недостаточноть ЛЖ, отёк легких
4
Тяжелая степень недостаточности
Кардиогенный шок: гипотония, тахикардия, энцефалопатия, похолодание оконечностей, олигоурия, гипоксия
* Определяется путем повторного обследования пациента в течение болезни.
† Определяется, когда пациент дышит комнатным воздухом.
Modified from Killip T, Kimball JT: Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two-year experience with 250 patients. The American Journal of Cardiology 20:457–464, 1967.