skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Классификация по шкале Killip острого инфаркта миокарда*

Класс

PAO2†

Клиническая картина

1

Норма

Нет клинических признаков недостаточности левого желудочка (ЛЖ)

2

Слегка уменьшено

Легкая и умеренная недостаточность ЛЖ

3

Аномальный

Острая недостаточноть ЛЖ, отёк легких

4

Тяжелая степень недостаточности

Кардиогенный шок: гипотония, тахикардия, энцефалопатия, похолодание оконечностей, олигоурия, гипоксия

* Определяется путем повторного обследования пациента в течение болезни.

† Определяется, когда пациент дышит комнатным воздухом.

Modified from Killip T, Kimball JT: Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two-year experience with 250 patients. The American Journal of Cardiology 20:457–464, 1967.

По этим темам