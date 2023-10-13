Классификация печеночной недостаточности*
Степень тяжести
Описание
Клинические признаки
Острая (фульминантная)
Портосистемная энцефалопатия развивается в течение
Часто встречается отек головного мозга
Подострая печеночная недостаточность (субфульминантная)
Энцефалопатия развивается в течение 6 месяцев, но позже, чем при острой печеночной недостаточности.
Почечная недостаточность, портальная гипертензия (встречаются чаще, чем при острой печеночной недостаточности)
Хроническое
Энцефалопатия развивается после 6 месяцев
Часто вызвана циррозом
* Нет универсальной классификации.