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Классификация печеночной недостаточности*

Степень тяжести

Описание

Клинические признаки

Острая (фульминантная)

Портосистемная энцефалопатия развивается в течение

  • 2 недель после появления желтухи,

  • через 8 недель при отсутствии ранее имевшегося заболевания печени

Часто встречается отек головного мозга

Подострая печеночная недостаточность (субфульминантная)

Энцефалопатия развивается в течение 6 месяцев, но позже, чем при острой печеночной недостаточности.

Почечная недостаточность, портальная гипертензия (встречаются чаще, чем при острой печеночной недостаточности)

Хроническое

Энцефалопатия развивается после 6 месяцев

Часто вызвана циррозом

* Нет универсальной классификации.

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