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Классификация первичных злокачественных опухолей легих

Тип

Пример

Карцинома

Мелкоклеточный рак легкого

Овсяноклеточный

Промежуточноклеточный

Комбинированный

Немелкоклеточный рак легкого

Аденокарцинома

Ацинарная

Бронхиолоальвеолярная

Папиллярная

Солидная

Аденосквамозный

Крупноклеточный

Светлоклеточный

Гигантоклеточный

Сквамозные клетки

Веретеноклеточный

Другое

Рак бронхиальных желез

Аденокистозный

Мукоэпидермоидный

Карциноид

Лимфома

Первичная легочная ходжкинская

Первичная легочная неходжкинская

Мезотелиома

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