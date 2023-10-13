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Классификация некоторых вариантов деменции

Классификация

Примеры

Бета-амилоидные отложения и нейрофибриллярные клубки

Болезнь Альцгеймера

Тау аномалии

Хроническая травматическая энцефалопатия

Кортикобазальная дегенерация

Лобновисочная деменция (включая болезнь Пик)

Прогрессирующий надъядерный паралич

Аномалии альфа-синуклеина

Деменция с тельцами Леви

Деменция при болезни Паркинсона

Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунная деменция, включая синдромы постэнцефалита

Мутации гена Хантингтона

Болезнь Хантингтона

Сосудистые заболевания головного мозга

Сосудистые деменции:

  • Болезнь Бинсвангера

  • Лакунарный статус

  • Мульти-инфарктная деменция

  • Единичные инфаркты в стратегических зонах

  • Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL) и церебральная аутосомно-рецессивная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CARASIL)

Прием внутрь наркотиков или токсинов

Деменция, ассоциированная с алкоголизмом

Деменция вследствие накопления тяжелых металлов

Инфекции

Грибковые: деменция при криптококкозе

Спирохетные: деменция при сифилисе или болезни Лайма

Вирусные:ВИЧ-ассоциированная деменция,

Паранеопластические синдромы

Паранеопластический неврологический синдром с деменцией

Прионные расстройства

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Лобновисочная деменция

Болезнь Хантингтона

Болезнь Паркинсона

Вариантная болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Структурное поражение головного мозга

Опухоль головного мозга

Хроническая субдуральная гематома

Нормотензивная гидроцефалия

Поражение белого вещества: начало лейкодистрофии у взрослых, рассеянный склероз

Другие потенциально обратимые состояния

Депрессия

Гипотиреоз

Недостаточность витамина B12

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