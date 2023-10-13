Классификация некоторых вариантов деменции
Классификация
Примеры
Бета-амилоидные отложения и нейрофибриллярные клубки
Тау аномалии
Хроническая травматическая энцефалопатия
Кортикобазальная дегенерация
Лобновисочная деменция (включая болезнь Пик)
Аномалии альфа-синуклеина
Аутоиммунные заболевания
Аутоиммунная деменция, включая синдромы постэнцефалита
Мутации гена Хантингтона
Сосудистые заболевания головного мозга
Прием внутрь наркотиков или токсинов
Деменция, ассоциированная с алкоголизмом
Деменция вследствие накопления тяжелых металлов
Инфекции
Грибковые: деменция при криптококкозе
Спирохетные: деменция при сифилисе или болезни Лайма
Вирусные:ВИЧ-ассоциированная деменция,
Паранеопластические синдромы
Паранеопластический неврологический синдром с деменцией
Прионные расстройства
Структурное поражение головного мозга
Хроническая субдуральная гематома
Поражение белого вещества: начало лейкодистрофии у взрослых, рассеянный склероз
Другие потенциально обратимые состояния