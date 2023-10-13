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Классификация нейтропений

Классификация

Этиология

Нейтропения из-за внутренних дефектов вмиелоидных клетках или их предшественниках

Хроническая идиопатическая нейтропения

Тяжелая врожденная нейтропения (обычно синдром Костмана)

Циклическая нейтропения

Апластическая анемия

Миелодисплазия

Нейтропения, ассоциированная с дисгаммаглобулинемией

Пароксзимальная ночная гемоглобинурия

Синдром-ассоциированные нейтропении (например, синдром хрящево-волосяной гипоплазии, врожденный дискератоз, гликогеноз Ib типа, синдром WHIM*, синдром Швахмана–Даймонда)

Вторичные нейтропении

Лекарственно-индуцированная нейтропения

Цитотоксическая химиотерапия или облучение

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Инфекция

Аутоиммунная нейтропения, включая хроническую вторичную нейтропению при СПИДе

Замещение костного мозга (например, при раке, миелофиброзе, гранулеме илиболезни Гоше)

Недостаточность фолатов, недостаточность витамина B12 или тяжелое недоедание

Гиперспленизм

Т-клеточная крупнозернистая лимфоцитарная болезнь

*WHIM = бородавки, гипогаммаглобулинемия, инфекции, миелокатексис.

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