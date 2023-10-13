Классификация нейтропений
Классификация
Этиология
Нейтропения из-за внутренних дефектов вмиелоидных клетках или их предшественниках
Хроническая идиопатическая нейтропения
Тяжелая врожденная нейтропения (обычно синдром Костмана)
Нейтропения, ассоциированная с дисгаммаглобулинемией
Пароксзимальная ночная гемоглобинурия
Синдром-ассоциированные нейтропении (например, синдром хрящево-волосяной гипоплазии, врожденный дискератоз, гликогеноз Ib типа, синдром WHIM*, синдром Швахмана–Даймонда)
Вторичные нейтропении
Лекарственно-индуцированная нейтропения
Цитотоксическая химиотерапия или облучение
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Инфекция
Аутоиммунная нейтропения, включая хроническую вторичную нейтропению при СПИДе
Замещение костного мозга (например, при раке, миелофиброзе, гранулеме илиболезни Гоше)
Недостаточность фолатов, недостаточность витамина B12 или тяжелое недоедание
Гиперспленизм
Т-клеточная крупнозернистая лимфоцитарная болезнь
*WHIM = бородавки, гипогаммаглобулинемия, инфекции, миелокатексис.