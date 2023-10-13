Классификация нежелательных лекарственных реакций (НЛР)
Степень тяжести
Описание
Пример
Легкая
Лечения, в том числе введения антидота, не требуется; госпитализация непродолжительная.
Ингибитор АПФ: кашель
Антидепрессанты: сухость во рту
Антигистаминные препараты: сонливость
Умеренный
Необходимо изменение схемы лечения (коррекция дозы, назначение дополнительных лекарственных средств), однако прекращение приёма препарата не обязательно; госпитализация может быть длительной, может потребоваться специфическое лечение.
Гормональные контрацептивы: венозный тромбоз
НПВС: гипертензия и отёки
Опиоиды: запор
Тяжелый
НЛР является потенциально жизнеугрожающей, требуется прекращение приёма препарата и назначение специфического лечения.
Ингибиторы АПФ: ангионевротический отёк
Макролидные антибиотики: аритмии
Летальные
НЛР прямо или косвенно может являться причиной смерти пациента.
Передозировка парацетамолом: печеночная недостаточность
Антикоагулянты: кровотечения