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Классификация нежелательных лекарственных реакций (НЛР)

Степень тяжести

Описание

Пример

Легкая

Лечения, в том числе введения антидота, не требуется; госпитализация непродолжительная.

Ингибитор АПФ: кашель

Антидепрессанты: сухость во рту

Антигистаминные препараты: сонливость

Умеренный

Необходимо изменение схемы лечения (коррекция дозы, назначение дополнительных лекарственных средств), однако прекращение приёма препарата не обязательно; госпитализация может быть длительной, может потребоваться специфическое лечение.

Гормональные контрацептивы: венозный тромбоз

НПВС: гипертензия и отёки

Опиоиды: запор

Тяжелый

НЛР является потенциально жизнеугрожающей, требуется прекращение приёма препарата и назначение специфического лечения.

Ингибиторы АПФ: ангионевротический отёк

Макролидные антибиотики: аритмии

Летальные

НЛР прямо или косвенно может являться причиной смерти пациента.

Передозировка парацетамолом: печеночная недостаточность

Антикоагулянты: кровотечения

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