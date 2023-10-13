Классификация нежелательных лекарственных реакций
Степень тяжести
Описание
Примеры
Легкая
Лечения, в том числе введения антидота, не требуется; госпитализация непродолжительная.
Ингибитор АПФ: кашель
Антидепрессанты: сухость во рту
Антигистаминные препараты: сонливость
Умеренный
Необходимо изменение схемы лечения (коррекция дозы, назначение дополнительных лекарственных средств), однако прекращение приёма препарата не обязательно; госпитализация может быть длительной, может потребоваться специфическое лечение.
Гормональные контрацептивы: венозный тромбоз
НПВС: гипертензия и отёки
Опиоиды: запор
Тяжелый
НЛР является потенциально жизнеугрожающей и требует прекращения приема препарата. Специфическое лечение НР и длительная госпитализация часто требуются.*
Ингибиторы АПФ: ангионевротический отёк
Макролидные антибиотики: аритмии
Летальные
НЛР прямо или косвенно может являться причиной смерти пациента.
Передозировка парацетамолом: печеночная недостаточность
Антикоагулянты: Большое кровотечение.
* Komagamine J. Prevalence of urgent hospitalizations caused by adverse drug reactions: a cross-sectional study. Sci Rep. 2024 Mar 13;14(1):6058. doi: 10.1038/s41598-024-56855-z. PMID: 38480855; PMCID: PMC10937656.