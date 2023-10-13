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Классификация нежелательных лекарственных реакций

Степень тяжести

Описание

Примеры

Легкая

Лечения, в том числе введения антидота, не требуется; госпитализация непродолжительная.

Ингибитор АПФ: кашель

Антидепрессанты: сухость во рту

Антигистаминные препараты: сонливость

Умеренный

Необходимо изменение схемы лечения (коррекция дозы, назначение дополнительных лекарственных средств), однако прекращение приёма препарата не обязательно; госпитализация может быть длительной, может потребоваться специфическое лечение.

Гормональные контрацептивы: венозный тромбоз

НПВС: гипертензия и отёки

Опиоиды: запор

Тяжелый

НЛР является потенциально жизнеугрожающей и требует прекращения приема препарата. Специфическое лечение НР и длительная госпитализация часто требуются.*

Ингибиторы АПФ: ангионевротический отёк

Макролидные антибиотики: аритмии

Летальные

НЛР прямо или косвенно может являться причиной смерти пациента.

Передозировка парацетамолом: печеночная недостаточность

Антикоагулянты: Большое кровотечение.

* Komagamine J. Prevalence of urgent hospitalizations caused by adverse drug reactions: a cross-sectional study. Sci Rep. 2024 Mar 13;14(1):6058. doi: 10.1038/s41598-024-56855-z. PMID: 38480855; PMCID: PMC10937656.

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