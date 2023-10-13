Классификация методов контроля бронхиальной астмы*, †
Компонент
Хорошо контролируемая
Частично контролируемая
Очень плохо контролируемая
Симптомы
Все возрастные группы, за исключением детей от 5 до 11 лет: ≤ 2 дней в неделю;
Дети 5–11 лет: ≤ 2 дней в неделю, но не > 1 раза в день
Все возрастные группы, за исключением детей от 5 до 11 лет: > 2 дней в неделю;
Дети от 5 до 11 лет: > 2 дней в неделю или несколько раз в день, если симптомы наблюдаются ≤ 2 дней в неделю
Все возрастные группы: в течение дня
Ночные приступы
Adults and children ≥ 12 yr: ≤ Взрослые и дети ≥ 12 лет: ≤ 2 раза в месяц;
Дети от 5 до 11 лет: ≤ 1 раза в месяц;
Дети от 0 до 4 лет: ≤ 1 раза в месяц
Взрослые и дети ≥ 12 лет: 1-3 раз в неделю;
Дети от 5 до 11 лет: ≥ 2 раз в месяц;
Дети от 0 до 4 лет: > 1 раза в месяц
Взрослые и дети ≥ 12 лет: ≥ 4 раз в неделю
Дети от 5 до 11 лет: ≥ 2 раз в неделю;
Дети от 0 до 4 лет: > 1 раза в неделю
Нарушение повседневной активности
Нет
Незначительное ограничение
Значительное ограничение
Использование бета-агонистов короткого действия для контроля симптомов (но не для профилактики приступов при физической нагрузке)
≤ 2 дней в неделю
> 2 дней в неделю
Несколько раз/день
ОФВ1 или пиковая скорость выдоха
>80% от должного
60-80% от должного
<60% от должного
ОФВ1/ФЖЕЛ (дети 5-11 лет)
> 80%
75–80%
< 75%
Обострения, требующие применения системные глюкокортикостероидов‡
0-1 раз в год
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 2 раза в год (Adults and children ≥ 5 years: ≥ 2/year)
Дети от 0 до 4 лет: 2-3 раза в год
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 2 раза в год (Adults and children ≥ 5 yr: ≥ 2/year)
Дети 0–4 лет: > 3 раз в год
Утвержденные опросники:
0
1–2
3−4
≤ 0,75†
≥ 1,5
Ν/Α
≥ 20
16−19
≤ 15
Рекомендации
Остаться на той же ступени;
Наблюдать в течение 1-6 месяцев;
Спуститься на одну ступень при хорошем контроле на протяжении ≥ 3 месяцев
Подняться на 1 ступень
Провести повторную оценку через 2-6 недель;
При появлении нежелательных явлений - поменять лечение
Рассмотреть вопрос о коротком курсе системных глюкокортикостероидов;
Поднять на 1-2 ступени;
Провести повторную оценку через 2 недели
При появлении нежелательных явлений - поменять лечение
* Для всех возрастных групп, если нет специального указания.
† Степень контроля зависит от наиболее тяжелого нарушения или категории риска. Также следует учитывать прогрессирующее ухудшение функции легких, значимые нежелательные явления, тяжесть и частоту обострений (т.е., одно обострение, потребовавшее искусственной вентиляции легких или 2 госпитализации в течение 1 месяца свидетельствуют о наличии неконтролируемой бронхиальной астмы).
‡ В настоящее время точные данные о корреляции частоты осложнений и степени контроля заболевания отсутствуют. Считается, что чем чаще и тяжелее обострения, которые требуют неотложной помощи, госпитализации или нахождения в палате интенсивной терапии и реанимации, тем ниже степень контроля над заболеванием.
ОФВ1 = объем форсированного выдоха за 1 секунду; ФЖЕЛ = форсированная жизненная емкость легких.
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.