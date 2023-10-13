‡ В настоящее время точные данные о корреляции частоты осложнений и степени контроля заболевания отсутствуют. Считается, что чем чаще и тяжелее обострения, которые требуют неотложной помощи, госпитализации или нахождения в палате интенсивной терапии и реанимации, тем ниже степень контроля над заболеванием.