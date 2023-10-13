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Классификация методов контроля бронхиальной астмы*, †

Компонент

Хорошо контролируемая

Частично контролируемая

Очень плохо контролируемая

Симптомы

Все возрастные группы, за исключением детей от 5 до 11 лет: 2 дней в неделю;

Дети 5–11 лет: 2 дней в неделю, но не > 1 раза в день

Все возрастные группы, за исключением детей от 5 до 11 лет: > 2 дней в неделю;

Дети от 5 до 11 лет: > 2 дней в неделю или несколько раз в день, если симптомы наблюдаются ≤ 2 дней в неделю

Все возрастные группы: в течение дня

Ночные приступы

Adults and children ≥ 12 yr: ≤ Взрослые и дети ≥ 12 лет: ≤ 2 раза в месяц;

Дети от 5 до 11 лет: 1 раза в месяц;

Дети от 0 до 4 лет: 1 раза в месяц

Взрослые и дети ≥ 12 лет: 1-3 раз в неделю;

Дети от 5 до 11 лет: ≥ 2 раз в месяц;

Дети от 0 до 4 лет: > 1 раза в месяц

Взрослые и дети ≥ 12 лет: ≥ 4 раз в неделю

Дети от 5 до 11 лет: 2 раз в неделю;

Дети от 0 до 4 лет: > 1 раза в неделю

Нарушение повседневной активности

Нет

Незначительное ограничение

Значительное ограничение

Использование бета-агонистов короткого действия для контроля симптомов (но не для профилактики приступов при физической нагрузке)

2 дней в неделю

> 2 дней в неделю

Несколько раз/день

ОФВ1 или пиковая скорость выдоха

>80% от должного

60-80% от должного

<60% от должного

ОФВ1/ФЖЕЛ (дети 5-11 лет)

> 80%

75–80%

< 75%

Обострения, требующие применения системные глюкокортикостероидов‡

0-1 раз в год

Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 2 раза в год (Adults and children ≥ 5 years: ≥ 2/year)

Дети от 0 до 4 лет: 2-3 раза в год

Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 2 раза в год (Adults and children ≥ 5 yr: ≥ 2/year)

Дети 0–4 лет: > 3 раз в год

Утвержденные опросники:

  • Опросник для оценки эффективности терапии астмы

0

1–2

3−4

  • Опросник по контролю симптомов астмы

0,75†

1,5

Ν/Α

  • Тест по контролю над астмой

20

16−19

15

Рекомендации

Остаться на той же ступени;

Наблюдать в течение 1-6 месяцев;

Спуститься на одну ступень при хорошем контроле на протяжении 3 месяцев

Подняться на 1 ступень

Провести повторную оценку через 2-6 недель;

При появлении нежелательных явлений - поменять лечение

Рассмотреть вопрос о коротком курсе системных глюкокортикостероидов;

Поднять на 1-2 ступени;

Провести повторную оценку через 2 недели

При появлении нежелательных явлений - поменять лечение

* Для всех возрастных групп, если нет специального указания.

† Степень контроля зависит от наиболее тяжелого нарушения или категории риска. Также следует учитывать прогрессирующее ухудшение функции легких, значимые нежелательные явления, тяжесть и частоту обострений (т.е., одно обострение, потребовавшее искусственной вентиляции легких или 2 госпитализации в течение 1 месяца свидетельствуют о наличии неконтролируемой бронхиальной астмы).

‡ В настоящее время точные данные о корреляции частоты осложнений и степени контроля заболевания отсутствуют. Считается, что чем чаще и тяжелее обострения, которые требуют неотложной помощи, госпитализации или нахождения в палате интенсивной терапии и реанимации, тем ниже степень контроля над заболеванием.

ОФВ1 = объем форсированного выдоха за 1 секунду; ФЖЕЛ = форсированная жизненная емкость легких.

Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.

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