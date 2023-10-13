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Классификация гломерулярных болезней в зависимости от возраста и клинических проявлений

Возраст (лет)

Нефритический синдром

Нефротический синдром

Смешанный нефритически-нефротический синдром

< 15

Синдром Альпорта (наследственный нефрит)

IgA-ассоциированный васкулит

IgA нефропатия

Люпус нефрит

Умеренный ПИГН

Болезнь тонких базальных мембран

Врожденные нефротические синдромы

Фокальный сегментарный гломерулосклероз

Волчаночный нефрит (мембранозный подтип)

Болезнь минимальных изменений

Люпус нефрит

Мембранопролиферативный ГН

15–40

Синдром Альпорта (наследственный нефрит)

IgA нефропатия

Люпус нефрит

ПИГН

БПГН

Болезнь тонких базальных мембран

Диабетическая нефропатия

Фокальный сегментарный гломерулосклероз

IgA нефропатия

Поздний ПИГН

Волчаночный нефрит (мембранозный подтип)

Мембранозная нефропатия

Болезнь минимальных изменений

Преэклампсия

Фибриллярный и иммунотактоидный ГН*

Люпус нефрит

Мембранопролиферативный ГН

БПГН

> 40

IgA нефропатия

ПИГН

БПГН

Васкулит

Амилоидоз (первичный)

Диабетическая нефропатия

Фокальный сегментарный гломерулосклероз

IgA нефропатия

Поздний ПИГН

Болезнь отложения легких цепей

Мембранозная нефропатия

Болезнь минимальных изменений

Фибриллярный и иммунотактоидный ГН*

IgA нефропатия

БПГН

*Обычно проявляется как нефротический синдром.

ГН = гломерулонефрит; IgA = иммуноглобуллин А; ПИГН = постинфекционный гломерулонефрит; БПГН = быстро прогрессирующий гломерулонефрит.

Adapted from Rose BD: Pathophysiology of Renal Disease, ed. 2. New York, McGraw-Hill, 1987, p. 167.

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