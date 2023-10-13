Классификация гломерулярных болезней в зависимости от возраста и клинических проявлений
Возраст (лет)
Нефритический синдром
Нефротический синдром
Смешанный нефритически-нефротический синдром
< 15
Синдром Альпорта (наследственный нефрит)
Умеренный ПИГН
Врожденные нефротические синдромы
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
Волчаночный нефрит (мембранозный подтип)
Люпус нефрит
15–40
Синдром Альпорта (наследственный нефрит)
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
Поздний ПИГН
Волчаночный нефрит (мембранозный подтип)
Фибриллярный и иммунотактоидный ГН*
Люпус нефрит
БПГН
> 40
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
IgA нефропатия
Поздний ПИГН
Болезнь отложения легких цепей
Фибриллярный и иммунотактоидный ГН*
IgA нефропатия
БПГН
*Обычно проявляется как нефротический синдром.
ГН = гломерулонефрит; IgA = иммуноглобуллин А; ПИГН = постинфекционный гломерулонефрит; БПГН = быстро прогрессирующий гломерулонефрит.
Adapted from Rose BD: Pathophysiology of Renal Disease, ed. 2. New York, McGraw-Hill, 1987, p. 167.