Классификация выраженности хронической сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)
Класс по NYHA
Определение
Ограничение физической нагрузки
Пример
I
Обычная физическая активность не приводит к появлению усталости, одышки или сердцебиения.
Нет
Может выполнять любую нагрузку, требующую ≤ 7 МЕТ:
II
Обычная физическая нагрузка приводит к появлению усталости, одышки, сердцебиения.
Легкая
Может выполнять любую нагрузку, требующую ≤ 5 MET:
III
Хорошее самочувствие в покое. Небольшая физическая нагрузка приводит к появлению усталости, одышки, сердцебиения
Умеренный
Может выполнять любую нагрузку, требующую ≤ 2 MET:
Внутривенно
Симптомы возникают в состоянии покоя; любая физическая нагрузка усиливает дискомфорт.
Тяжелый
Не может выполнить или не может завершить любой из перечисленных выше видов деятельности, требующих ≥ 2 MET Не справляется с любой из перечисленных выше нагрузок
МЕТ = метаболический эквивалент задачи, мера того, сколько энергии затрачено по сравнению с пребыванием в состоянии покоя.