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Классификация выраженности хронической сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)

Класс по NYHA

Определение

Ограничение физической нагрузки

Пример

I

Обычная физическая активность не приводит к появлению усталости, одышки или сердцебиения.

Нет

Может выполнять любую нагрузку, требующую 7 МЕТ:

  • Перемещение груза массой 11 кг на 8 шагов

  • Подъем тяжестей массой 36 кг

  • Уборка снега

  • Копание

  • Катание на лыжах

  • Игра в теннис, волейбол, бадминтон или баскетбол

  • Бег/ходьба со скоростью 8 км/час

II

Обычная физическая нагрузка приводит к появлению усталости, одышки, сердцебиения.

Легкая

Может выполнять любую нагрузку, требующую 5 MET:

  • Непрерывный половой акт

  • Работа в саду

  • Катание на роликовых коньках

  • Ходьба по ровной поверхности со скоростью 7 км/час

  • Подъем на один пролёт лестницы в нормальном темпе без возникновения симптоматики

III

Хорошее самочувствие в покое. Небольшая физическая нагрузка приводит к появлению усталости, одышки, сердцебиения

Умеренный

Может выполнять любую нагрузку, требующую 2 MET:

  • Принятие душа или одевание без отдыха

  • Перестилание или застилание постели

  • Мытье окон

  • Игра в гольф

  • Ходьба со скоростью 4 км/час

Внутривенно

Симптомы возникают в состоянии покоя; любая физическая нагрузка усиливает дискомфорт.

Тяжелый

Не может выполнить или не может завершить любой из перечисленных выше видов деятельности, требующих 2 MET Не справляется с любой из перечисленных выше нагрузок

МЕТ = метаболический эквивалент задачи, мера того, сколько энергии затрачено по сравнению с пребыванием в состоянии покоя.

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