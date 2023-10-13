Классификация васкулитов
Категория
Заболевания
Крупно-сосудистый васкулит
Средне-сосудистый васкулит
Васкулит мелких сосудов
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) – ассоциированная васкулит (AAV).
Иммунокомплексный васкулит мелких сосудов
Васкулит с вариабельным поражением сосудов
Синдром Когана
Васкулит с поражением одного органа
Кожный васкулит мелких сосудов
Первичный васкулит центральной нервной системы
Изолированный аортит
Data from Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. Пересмотренная Международной Чапел-Хиллской консенсусной конференцией 2012 года номенклатура васкулитидов. Ревматоидный артрит 2013;65(1):1-11. doi:10.1002/art.37715