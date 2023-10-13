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Классификация васкулитов

Категория

Заболевания

Крупно-сосудистый васкулит

Артериит Такаясу

Гигантоклеточный артериит

Средне-сосудистый васкулит

Узелковый полиартериит

Болезнь Кавасаки

Васкулит мелких сосудов

Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) – ассоциированная васкулит (AAV).

Иммунокомплексный васкулит мелких сосудов

Васкулит с вариабельным поражением сосудов

Болезнь бехчета

Синдром Когана

Васкулит с поражением одного органа

Кожный васкулит мелких сосудов

Первичный васкулит центральной нервной системы

Изолированный аортит

Data from Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. Пересмотренная Международной Чапел-Хиллской консенсусной конференцией 2012 года номенклатура васкулитидов. Ревматоидный артрит 2013;65(1):1-11. doi:10.1002/art.37715

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