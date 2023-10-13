* Тяжесть определяется в зависимости от степени нарушения и риска обострений, требующих употребления пероральных кортикостероидов. Нарушение оценивается за предыдущие 2–4 недели, а риск оценивается за последний год. Степень тяжести лучше всего определять при первом посещении до начала базисной терапии (не при наличии симптоматики или обострений на фоне применения КДБА или системных кортикостероидов).

† Доказательства обструкции воздушного потока основаны на соотношении FEV1/ФЖЕЛ ниже ожидаемых нормальных значений по возрастным группам. Нормальные значения соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ по возрастным группам: 8–19 лет = 85%; 20–39 лет = 80%; 40–59 лет = 75%; 60–80 лет = 70%.

‡ В настоящее время нет точных данных о корреляции частот осложнений с разными степенями тяжести астмы. Считается, что чем чаще и тяжелее обострения, которые требуют неотложной помощи, госпитализации или нахождения в палате интенсивной терапии и реанимации, тем выше тяжесть основного заболевания. В терапевтических целях пациентов с 2 обострениями и больше можно считать как имеющих персистирующую астму.

EIB = бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой; {FEV1} = объем форсированного выдоха за 1 секунду ; ФЖЕЛ = форсированная жизненная емкость легких; ИКС = ингаляционные кортикостероиды; КДБА=бета-2- адреномиметик кратковременного действия.