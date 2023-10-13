Классификация астмы по степени тяжести*
Степень тяжести
Интермиттирующая
Легкая персистирующая
Персистирующая средней тяжести
Тяжелая персистирующая
Симптомы и оценки риска
Все возрастные группы: ≤ 2 дней в неделю
Все возрастные группы: > 2 дней в неделю, не ежедневно
Все возрасты: ежедневно
Все возрастные группы: в течение дня
Ночные приступы
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≤ 2 раза в месяц
Дети от 0 до 4 лет: 0
Взрослые и дети ≥ 5 лет: 3-4 раза в месяц
Дети 0 - 4 лет: 1 - 2 раза/месяц
Взрослые и дети ≥ 5 лет: > 1 раза в неделю, но не на ночь
Дети 0 - 4 лет: 3-4 раза/месяц
Взрослые и дети ≥ 5 лет: Часто 7 раз в неделю
Дети от 0 до 4 лет: > 1 раза/неделю
КДБА используются в качестве ингаляционных препаратов скорой помощи для устранения симптомов (не для предотвращения бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой)
≤ 2 дней в неделю
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 2 раза в неделю, но не каждый день
Дети от 0 до 4 лет: > 2 дней/неделю, но не каждый день
Каждый день
Несколько раз в день
Нарушение повседневной активности
Нет
Минимальное ограничение
Незначительное ограничение
Значительное ограничение
ОФВ1
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 80%;
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 80%;
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 60-80%;
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 60%;
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
ОФВ1/ФЖЕЛ
Взрослые и дети ≥ 12 лет: норма†
Дети 5–11 лет: > 85%
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Взрослые и дети ≥ 12 лет: норма†
Дети 5–11 лет: > 80%
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Взрослые и дети ≥ 12 лет: снижение на 5%†
Дети от 5 до 11 лет: 75-80%
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Взрослые и дети ≥ 12 лет: снижение на 5%†
Дети от 5 до 11 лет: < 75%
Дети от 0 до 4 лет: неприменимо
Риск обострений астмы, требующих применения пероральных кортикостероидов‡
0-1 раз в год
Взрослые и дети ≥ 5 лет: ≥ 2 раз в год
Дети 0–4 года: ≥ 2 раз за 6 месяцев или хрипы ≥ 4 раз за год, что продолжаются на протяжении более 1 дня И факторы риска развития персистирующей бронхиальной астмы
Более частые и интенсивные осложнения указывают на большую степень тяжести
Более частые и интенсивные осложнения указывают на большую степень тяжести
* Тяжесть определяется в зависимости от степени нарушения и риска обострений, требующих употребления пероральных кортикостероидов. Нарушение оценивается за предыдущие 2–4 недели, а риск оценивается за последний год. Степень тяжести лучше всего определять при первом посещении до начала базисной терапии (не при наличии симптоматики или обострений на фоне применения КДБА или системных кортикостероидов).
† Доказательства обструкции воздушного потока основаны на соотношении FEV1/ФЖЕЛ ниже ожидаемых нормальных значений по возрастным группам. Нормальные значения соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ по возрастным группам: 8–19 лет = 85%; 20–39 лет = 80%; 40–59 лет = 75%; 60–80 лет = 70%.
‡ В настоящее время нет точных данных о корреляции частот осложнений с разными степенями тяжести астмы. Считается, что чем чаще и тяжелее обострения, которые требуют неотложной помощи, госпитализации или нахождения в палате интенсивной терапии и реанимации, тем выше тяжесть основного заболевания. В терапевтических целях пациентов с 2 обострениями и больше можно считать как имеющих персистирующую астму.
EIB = бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой; {FEV1} = объем форсированного выдоха за 1 секунду ; ФЖЕЛ = форсированная жизненная емкость легких; ИКС = ингаляционные кортикостероиды; КДБА=бета-2- адреномиметик кратковременного действия.
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007. August 28, 2007. Available at http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.