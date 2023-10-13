Классификация артериального давления у взрослых*
Классификация
Артериальное давление
Нормальное артериальное давление
< 120/80 мм рт. ст.
Повышенное артериальное давление
120-129/< 80 мм рт. ст.
Гипертония 1-й стадии
130–139 мм рт. ст. (систолическое)
ИЛИ
80–89 мм рт. ст. (диастолическое)
Гипертония 2 стадии
≥ 140 мм рт. ст. (систолическое)
ИЛИ
≥ 90 мм рт. ст. (диастолическое)
* Пациентов со значением систолического и диастолического артериального давления, которые относятся к разным категориям следует относить к категории более высокого артериального давления.
Data from Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension. 2018 Jun;71(6):e136-e139] [published correction appears in Hypertension. 2018 Sep;72(3):e33]. Hypertension 2018;71(6):1269-1324. doi:10.1161/HYP.0000000000000066