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Классификация аборта

Тип

Определение

Ранняя стадия

Аборт до 12 недель гестации

Поздняя стадия

Аборт в сроки 12-20 недель гестации

Самопроизвольный

Потеря беременности на сроке < 20 недель беременности

  • Угрожающий аборт

Вагинальное кровотечение, возникшее до 20 недели беременности без раскрытия шейки матки

  • Неизбежный аборт

Вагинальное кровотечение или разрыв плодных оболочек до 20 недели беременности, сопровождающиеся прогрессирующим расширением шейки матки

  • Неполный аборт

Расширение шейки матки и изгнание некоторых продуктов зачатия

  • Полный аборт

Закрытая шейка матки после изгнания всех продуктов зачатия

  • Пропущенный выкидыш

Смерть эмбриона или плода подтверждена, но кровотечение или раскрытие шейки матки отсутствует, а продукты зачатия не изгнаны

  • Анэмбриония (ранее замершая беременность)

Нежизнеспособная беременность с плодным мешком, но без желточного мешка или эмбриона, видимого на трансвагинальном УЗИ

  • Привычный выкидыш

≥ 2–3 спонтанных абортов

Индуцированный

Прерывание беременности лекарственными препаратами или процедурой

Септический аборт

Инфицирование матки и ее содержимого во время или вскоре после аборта

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