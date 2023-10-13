Классификация аборта
Тип
Определение
Ранняя стадия
Аборт до 12 недель гестации
Поздняя стадия
Аборт в сроки 12-20 недель гестации
Самопроизвольный
Потеря беременности на сроке < 20 недель беременности
Вагинальное кровотечение, возникшее до 20 недели беременности без раскрытия шейки матки
Вагинальное кровотечение или разрыв плодных оболочек до 20 недели беременности, сопровождающиеся прогрессирующим расширением шейки матки
Расширение шейки матки и изгнание некоторых продуктов зачатия
Закрытая шейка матки после изгнания всех продуктов зачатия
Смерть эмбриона или плода подтверждена, но кровотечение или раскрытие шейки матки отсутствует, а продукты зачатия не изгнаны
Нежизнеспособная беременность с плодным мешком, но без желточного мешка или эмбриона, видимого на трансвагинальном УЗИ
≥ 2–3 спонтанных абортов
Индуцированный
Прерывание беременности лекарственными препаратами или процедурой
Септический аборт
Инфицирование матки и ее содержимого во время или вскоре после аборта